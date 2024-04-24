Компания Hewlett-Packard стала титульным спонсором «Феррари»

Hewlett-Packard – новый титульный спонсор «Феррари».

Команда «Феррари» и американская технологическая компания Hewlett-Packard объявили о начале сотрудничества. В рамках которого HP станет титульным спонсором «Феррари» и название компании будет включено в официальное название команды.

Как сообщается, контракт рассчитан на несколько лет. Официально партнерское соглашение начнет действовать уже начиная с Гран-при Майами. Логотип HP будет отображен на ливрее болидов «Феррари», а также на гоночных комбинезонах пилотов и форме сотрудников команды.

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