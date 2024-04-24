Компания Hewlett-Packard стала титульным спонсором «Феррари»

Теги Феррари Формула-1 Авто

Hewlett-Packard – новый титульный спонсор «Феррари».

Команда «Феррари» и американская технологическая компания Hewlett-Packard объявили о начале сотрудничества. В рамках которого HP станет титульным спонсором «Феррари» и название компании будет включено в официальное название команды.

Как сообщается, контракт рассчитан на несколько лет. Официально партнерское соглашение начнет действовать уже начиная с Гран-при Майами. Логотип HP будет отображен на ливрее болидов «Феррари», а также на гоночных комбинезонах пилотов и форме сотрудников команды.

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5 комментариев
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Ответ Ноу Криминалити
Грустно будет выглядеть, максимально корпоративно.
Marlboro сильно лучше? 😅
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Когда-то Вилам-БМВ помогали
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Грустно будет выглядеть, максимально корпоративно.
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Ответ road_runner
Marlboro сильно лучше? 😅
Мальборо легендарно было.
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