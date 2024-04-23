Гельмут Марко: «Сначала Перес хотел трехлетний контракт с «Ред Булл». Мы найдем решение»

Теги Гран-при Китая Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Перес пытался заключить с «Ред Булл» трехлетнюю сделку.

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес сообщил на Гран-при Китая, что стремится подписать двухлетний контракт с командой и обеспечить себе место в 2026 году, при новом техническом регламенте.

По словам советника «Ред Булл» Гельмута Марко, амбиции второго номера простирались еще дальше.

«Пока мы не в том положении, чтобы уладить все детали. Однако это никак не связано с регламентом. Он понимает, что должен давать результат.

Сначала он хотел трехлетний контракт. Но мы найдем решение», – заявил Марко.

Австрийский консультант доволен темпом Серхио в последних гонках, в том числе в Шанхае, где гонщик стал третьим:

«Серхио не повезло с машиной безопасности. Он выступал очень здорово. Без сэйфти-кара он финишировал бы вторым.

[Разница в скорости с Ферстаппеном] вызвана машиной безопасности – Серхио пилотировал в трафике. Он не ехал в «чистом» воздухе, как Макс. Все в порядке, оба пилота проявили себя очень хорошо».

Кристиан Хорнер – о том, почему Перес стал лучше выступать: «Вероятно, потому, что у него заканчивается контракт»

Ландо Норрис: «Когда один гонщик побеждает без борьбы, это становится скучным. С двумя Пересами в «Ред Булл» было бы не так»

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Уверен, нынешние Култхард или Хаккинен довезли бы этот космовоз вторым на финиш в 9 из 10 гонок.
+7
-2
+5
Ответ Be_Fun
хоть с контрактом, хоть без, вангую, Перес в этом году не займет второе место по очкам. Как только соперники хоть немного подтягиваются к темпу быков, Перес скатывается на свое привычное 4-6 место. В руководстве это понимают и для этого разморозили Рика, но тот совсем оскуфел едет еще хуже толстого мекса. Я бы на месте быков серьезно подумал чтоб подписать Боттаса. Вот уж идеальный вторик вообще без претензий на лидерство, причем при нормальной тачке показывает вполне приличный скилл. Уж точно лучше истеричного Цуноды, который вроде и едет, но в любой момент может что-то учудить.
это Боттас то идеальный вторик, который в 2018 только 5м был, в 2020 чуть не проиграл Максу, хотя у Мерсов был лютейший самовоз
+4
-1
+3
хоть с контрактом, хоть без, вангую, Перес в этом году не займет второе место по очкам. Как только соперники хоть немного подтягиваются к темпу быков, Перес скатывается на свое привычное 4-6 место. В руководстве это понимают и для этого разморозили Рика, но тот совсем оскуфел едет еще хуже толстого мекса. Я бы на месте быков серьезно подумал чтоб подписать Боттаса. Вот уж идеальный вторик вообще без претензий на лидерство, причем при нормальной тачке показывает вполне приличный скилл. Уж точно лучше истеричного Цуноды, который вроде и едет, но в любой момент может что-то учудить.
+3
-2
+1
Албона сажать чисто для удовлетворения тайцев это смехота
Если Переса и менять то только на Сайнца
+1
-1
0
Так Ботасить половина пелатона сможет.
+1
-1
0
Дайте угадаю, хрен - хрен ему,а не трёхлетний контракт?
0
0
0
Если Марко и Ферстаппен уйдут,то с Пересом точно Ред Булл не станут чемпионами.
0
0
0
Ответ selso99
Уверен, нынешние Култхард или Хаккинен довезли бы этот космовоз вторым на финиш в 9 из 10 гонок.
У Дэвида нет практики, а вот Мика регулярно гоняет, судя по инстаграмму
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий