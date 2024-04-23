Гельмут Марко: «Сначала Перес хотел трехлетний контракт с «Ред Булл». Мы найдем решение»

Перес пытался заключить с «Ред Булл» трехлетнюю сделку.

Гонщик «Ред Булл» сообщил на , что стремится подписать двухлетний контракт с командой и обеспечить себе место в 2026 году, при новом техническом регламенте.

По словам советника «Ред Булл» , амбиции второго номера простирались еще дальше.

«Пока мы не в том положении, чтобы уладить все детали. Однако это никак не связано с регламентом. Он понимает, что должен давать результат.

Сначала он хотел трехлетний контракт. Но мы найдем решение», – заявил Марко.

Австрийский консультант доволен темпом Серхио в последних гонках, в том числе в Шанхае, где гонщик стал третьим:

«Серхио не повезло с машиной безопасности. Он выступал очень здорово. Без сэйфти-кара он финишировал бы вторым.

[Разница в скорости с ] вызвана машиной безопасности – Серхио пилотировал в трафике. Он не ехал в «чистом» воздухе, как Макс. Все в порядке, оба пилота проявили себя очень хорошо».

Кристиан Хорнер – о том, почему Перес стал лучше выступать: «Вероятно, потому, что у него заканчивается контракт»

Ландо Норрис: «Когда один гонщик побеждает без борьбы, это становится скучным. С двумя Пересами в «Ред Булл» было бы не так»