В «Ауди» объявили о подписании контракта с Хюлькенбергом – сезон-2025 немец проведет в «Заубере»

Хюлькенберг продолжит карьеру в «Ауди».

Немецкая команда начнет выступления в «Формуле-1» в заводском статусе, начиная с 2026 года. До этого момента в «Ауди» продолжат использовать название « » – команды, контрольный пакет акций которой уже полностью выкупили.

Как сообщается, с был подписан многолетний контракт, но о конкретных деталях команда предпочла не сообщать.

«Перспектива выступать за « » – это нечто особенное. Когда немецкий производитель демонстрирует такую решимость, приходя в «Формулу-1» – ты понимаешь, что это действительно уникальная возможность.

Представлять заводскую команду такого автомобильного бренда, с силовой установкой, произведенной в Германии – для меня огромная часть», – рассказал Хюлькенберг.

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