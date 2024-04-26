В «Ауди» объявили о подписании контракта с Хюлькенбергом – сезон-2025 немец проведет в «Заубере»
Хюлькенберг продолжит карьеру в «Ауди».
Немецкая команда начнет выступления в «Формуле-1» в заводском статусе, начиная с 2026 года. До этого момента в «Ауди» продолжат использовать название «Заубер» – команды, контрольный пакет акций которой уже полностью выкупили.
Как сообщается, с Хюлькенбергом был подписан многолетний контракт, но о конкретных деталях команда предпочла не сообщать.
«Перспектива выступать за «Ауди» – это нечто особенное. Когда немецкий производитель демонстрирует такую решимость, приходя в «Формулу-1» – ты понимаешь, что это действительно уникальная возможность.
Представлять заводскую команду такого автомобильного бренда, с силовой установкой, произведенной в Германии – для меня огромная часть», – рассказал Хюлькенберг.
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А потом Култхард убедил Ньюи присоединиться к команде и тот согласился встретиться с Хорнером.