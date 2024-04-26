В «Ауди» объявили о подписании контракта с Хюлькенбергом – сезон-2025 немец проведет в «Заубере»

Теги переходы Заубер Ауди Нико Хюлькенберг Формула-1 Хаас Авто

Хюлькенберг продолжит карьеру в «Ауди».

Немецкая команда начнет выступления в «Формуле-1» в заводском статусе, начиная с 2026 года. До этого момента в «Ауди» продолжат использовать название «Заубер» – команды, контрольный пакет акций которой уже полностью выкупили.

Как сообщается, с Хюлькенбергом был подписан многолетний контракт, но о конкретных деталях команда предпочла не сообщать.

«Перспектива выступать за «Ауди» – это нечто особенное. Когда немецкий производитель демонстрирует такую решимость, приходя в «Формулу-1» – ты понимаешь, что это действительно уникальная возможность.

Представлять заводскую команду такого автомобильного бренда, с силовой установкой, произведенной в Германии – для меня огромная часть», – рассказал Хюлькенберг.

Команда «Хаас» официально подтвердила уход Хюлькенберга в конце сезона-2024

20 комментариев
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Ответ RusSt
Рисковый конечно шаг для Нико. Новый производитель под новый регламент, могут собрать все косяки, а времени до конца карьеры не так много
Да какой там риск, если он из Хааса переходит.
+33
-2
+31
За Хюклькенберга рад. Может перед пенсией успеет подиум зацепить)
+20
-1
+19
Ответ Мадина Уйгурова
2025 год будет отдыхать?
Угу. Целый год будет стейки прожаривать.
+7
0
+7
Ответ RusSt
Рисковый конечно шаг для Нико. Новый производитель под новый регламент, могут собрать все косяки, а времени до конца карьеры не так много
Риски нулевые. Наоборот переход в заводскую команду это шаг наверх. Ещё и зп наверное побольше дадут чем прижимистый хаас.
+4
-1
+3
удачи Хюльку - он работяга и заслужил!
+2
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+2
Ответ NastyNay
Так а 2025 сезон он где будет? Ниче не понятно)
в Заубере )
+2
0
+2
Так а 2025 сезон он где будет? Ниче не понятно)
+1
0
+1
Рисковый конечно шаг для Нико. Новый производитель под новый регламент, могут собрать все косяки, а времени до конца карьеры не так много
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+1
2025 год будет отдыхать?
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Хюлькенберг идет на вечный рекорд. 100500 гран-при без побед и подиумов. Куда там Овечкину, Йохе Бё и остальным с их погонями за рекордами.
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Для команды-новичка (условно) опытный пилот - хороший выбор. Бычье с этого же начинали, подписав Култхарда и Уэббера.

А потом Култхард убедил Ньюи присоединиться к команде и тот согласился встретиться с Хорнером.
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Рад за Халка! Теперь бы еще Ньюи в Ауди, для полного веселья)
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Ответ Андрей Васильев
За Хюклькенберга рад. Может перед пенсией успеет подиум зацепить)
Хорошая шутка
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Ответ RusSt
Рисковый конечно шаг для Нико. Новый производитель под новый регламент, могут собрать все косяки, а времени до конца карьеры не так много
риск сумасшедший, из типового хааса в заубер. редбулы и феррари наверное надоели со звонками и многомиллиардными контрактами просто.
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Ответ timson
риск сумасшедший, из типового хааса в заубер. редбулы и феррари наверное надоели со звонками и многомиллиардными контрактами просто.
В то что Феррари сделает топ мотор верится больше. А если Фуры будут доминировать это шанс на очки и чем черт не шутит для Хааса
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Ответ alex8895
Еще неизвестно что там в Феррари сделают. Ауди приходит в первый год нового регламента, а не на второй как Хонда. Ну и есть пример Рено, которые участвовали в чемпионате, а после перехода на турбодвижки до сих пор отстающие. Полагаю у Ауди перспективы бороться за подиумы и победы выше чем у Хааса, ресурсы явно несравнимые. А борьба за возможные очки в конце первой десятки в Хаасе не так интересна Хюлькенбергу, как новый заводской проект Ауди.
Проект то интересный, но перспективы первые пару лет довольно туманные, а дальше уже у Нико возраст такой что завершение карьеры маячит. Что касается ресурсов, они то конечно есть, но Астон и Феррари например уже вложили свои ресурсы построили базы и симуляторы, набрали лучших инженеров, а как это будет делать Ауди в условиях лимита расходов не понятно. Так что с большой степенью вероятности это будет просто такой же перекрас машины как сейчас в зеленый. А пропасть до подиумов которая сейчас есть никуда не денется
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