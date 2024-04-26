Лоренс Стролл продаст до 25 процентов акций команды «Астон Мартин» американской компании (Bloomberg)

Лоренс Стролл собирается продать 25 процентов акций « ».

По информации Bloomberg, этой сделкой Стролл хочет повысить капитализацию команды, а также вернуть часть затраченных ранее средств.

Сообщается, что переговоры о продаже до 25 процентов акций команды «Астон Мартин» Стролл ведет в частной американской инвестиционной компанией Arctos Partners.

На чем ездят владельцы команд «Ф-1»? Есть связи с их вложениями?