Лоренс Стролл продаст до 25 процентов акций команды «Астон Мартин» американской компании (Bloomberg)

Теги Формула-1 Астон Мартин Лоренс Стролл Авто

Лоренс Стролл собирается продать 25 процентов акций «Астон Мартин».

По информации Bloomberg, этой сделкой Стролл хочет повысить капитализацию команды, а также вернуть часть затраченных ранее средств.

Сообщается, что переговоры о продаже до 25 процентов акций команды «Астон Мартин» Стролл ведет в частной американской инвестиционной компанией Arctos Partners.

На чем ездят владельцы команд «Ф-1»? Есть связи с их вложениями?

1 комментарий
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