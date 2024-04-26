Лоренс Стролл продаст до 25 процентов акций команды «Астон Мартин» американской компании (Bloomberg)
Лоренс Стролл собирается продать 25 процентов акций «Астон Мартин».
По информации Bloomberg, этой сделкой Стролл хочет повысить капитализацию команды, а также вернуть часть затраченных ранее средств.
Сообщается, что переговоры о продаже до 25 процентов акций команды «Астон Мартин» Стролл ведет в частной американской инвестиционной компанией Arctos Partners.
На чем ездят владельцы команд «Ф-1»? Есть связи с их вложениями?