Ральф Шумахер: «Ред Булл» скатится в посредственность за еще два года с Хорнером. После ухода Ньюи Ферстаппен думает о том же»

Теги возможные переходы Кристиан Хорнер Эдриан Ньюи Ред Булл Ральф Шумахер Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Ральф Шумахер предрек крах «Ред Булл» в ближайшие сезоны.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал предполагаемый уход Эдриана Ньюи из «Ред Булл» и допустил, что за легендарным конструктором последует звездный гонщик Макс Ферстаппен.

«Эдриан Ньюи нуждается в гармонии, хорошей атмосфере, хорошем рабочем пространстве. В данный момент надо четко признать: «Ред Булл» разваливается.

Вся ответственность за это лежит на Кристиане Хорнере, который держится за власть изо всех сил. Я не считаю, что уход Эдриана Ньюи – последняя проблема. Макс Ферстаппен уже думает о том же, как доктор Гельмут Марко.

Мы помним, что в прошлом году возникали проблемы. Однажды [Ньюи] заболел, и мы внезапно увидели, что происходит в «Ред Булл». У Мака Ферстаппена появились трудности.

Я даю «Ред Булл» еще два года, и, если команда продолжит держаться за Хорнера, то скатится в посредственность. Я вполне уверен», – заявил Шумахер.

Ральф согласился, что Ньюи будет тяжело присоединиться к одной из команд «Ф-1» в обозримом будущем из-за контрактных обязательств:

«Если он хочет продолжить карьеру, надо освободиться. В противном случае, конечно, его заблокируют, и он не сможет работать в новом коллективе».

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16 комментариев
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Не очень понимаю в чем виноват именно Хорнер. Он сам годами строил эту команду и его желание бороться объяснимо, когда папаша Макса вместе с Марко хочет выгнать его из родного детище
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+15
забыл добавить, что приглашение Мика может спасти команду)
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+7
Ответ <Inter>
Не очень понимаю в чем виноват именно Хорнер. Он сам годами строил эту команду и его желание бороться объяснимо, когда папаша Макса вместе с Марко хочет выгнать его из родного детище
Так вроде он хотел выгнать Марко, занять место в руководстве головного концерна, стать совладелецем команды и закрутил отношения с сотрудницей если это можно так назвать, и все это по слухам сделал хорнер.
+5
-2
+3
Как будто комментарий Мостового прочитал
+3
-1
+2
Ну я бы был поосторожнее с прогнозами, у РБ все равно дофига денег, власти, 2 команды,куча хороших сотрудников, уход ньюи это удар был бы, но космовоз уже построен, я бы не сказал что они резко скатятся, вон из мерса толпы народа уходили и это не сразу повлияло. Да и если ньюи уйдет совсем, это другой вариант, чем если он уйдет строить звездолёты скажем в фуры, вполне возможно что РБ сможет бороться и без ньюи, просто без громадного преимущества .
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А ну ещё кстати не понятно когда свалит ньюи, будет ли он делать космовоз 26 года в рб, свалит он на пенсию, или в фуры, а если в фуры то когда начнет работать , если ли в 27 то космовоза там не будет совсем быстро, что за движок сделает РБ, много неизвестных, а у ральфика все так легко и просто.
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в том, что у РБ все будет хорошо, даже не сомневаюсь. Очень хочу, чтобы Макс уже в конце этого года, и в 2025 году за РБ кто-то другой стал бы чемпионом - Цунода, например. Вот это был бы прикол, сразу обвалило бы все акции Макса.

У РБ такая структура, что вряд ли они развалятся, Хорнер может и поприятнее, чем Вольф, но думаю, что такой же жесткий тип на самом деле, и свалиться команде не даст.
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Ответ Клименко
Только в итоге Хорнер всех выгоняет и становится диктатором в РБ
Это как раз и хорошо. Во всех командах единоначалие, руководитель несет всю полноту ответственности, и он отвечает перед владельцами.
А кто такой Марко? Спортивный консультант команды. работа консультанта - советовать КОМАНДЕ, а не гонщикам, как им поступать. А получается так, что он консультант Макса, а зарплату получает у Хорнера, да еще и руководить командой мешает.
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Ответ ASphotographer
Это как раз и хорошо. Во всех командах единоначалие, руководитель несет всю полноту ответственности, и он отвечает перед владельцами. А кто такой Марко? Спортивный консультант команды. работа консультанта - советовать КОМАНДЕ, а не гонщикам, как им поступать. А получается так, что он консультант Макса, а зарплату получает у Хорнера, да еще и руководить командой мешает.
Нет, не хорошо. РБ добивались успеха при своей модели, как и Мерс был лучше с Лаудой. В Феррари Тодта не было диктатора тоже, все личности давали свой вклад, а вот диктатор Рон опустил Мак на дно, несмотря на грандиозные проекты с Парагоном и Хондой.
Матешиц умер и теперь, как обычно бывает, шакалы грызутся за его наследие, каждый стремится оторвать кусок побольше. И это приведет к упадку РБ, так как на интересы команды всем плевать, а волнует только личная выгода. Я терпеть не могу Вольфа, но Максу объективно лучше перейти в Мерс. А Хорни пускай остается с Ваше и Сайнцем и борется за 4 место с Астоном
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Ответ Ват-сон
забыл добавить, что приглашение Мика может спасти команду)
еще бы. Мик - это будущее Ф1, надежда Германии и вообще )
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Ответ Марат Кагин
Текущим болидом Ньюи практически не занимался. Он в это время делал гиперкар. Так что сомнительно что он сильно уже влияет.
однако почему-то именно его мы видим на каждой гонке, сидит пялится в мониторы на мостике, и именно он полез посмотреть что там с днищем у переса в боксах.
Странно для человека, который не имеет к этому болиду отношения, не находишь?
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