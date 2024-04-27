Ральф Шумахер: «Ред Булл» скатится в посредственность за еще два года с Хорнером. После ухода Ньюи Ферстаппен думает о том же»

Ральф Шумахер предрек крах «Ред Булл» в ближайшие сезоны.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» прокомментировал предполагаемый уход Эдриана Ньюи из «Ред Булл» и допустил, что за легендарным конструктором последует звездный гонщик Макс Ферстаппен.

«Эдриан Ньюи нуждается в гармонии, хорошей атмосфере, хорошем рабочем пространстве. В данный момент надо четко признать: «Ред Булл» разваливается.

Вся ответственность за это лежит на , который держится за власть изо всех сил. Я не считаю, что уход – последняя проблема. уже думает о том же, как доктор .

Мы помним, что в прошлом году возникали проблемы. Однажды [Ньюи] заболел, и мы внезапно увидели, что происходит в «Ред Булл». У Мака Ферстаппена появились трудности.

Я даю «Ред Булл» еще два года, и, если команда продолжит держаться за Хорнера, то скатится в посредственность. Я вполне уверен», – заявил Шумахер.

Ральф согласился, что Ньюи будет тяжело присоединиться к одной из команд «Ф-1» в обозримом будущем из-за контрактных обязательств:

«Если он хочет продолжить карьеру, надо освободиться. В противном случае, конечно, его заблокируют, и он не сможет работать в новом коллективе».

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