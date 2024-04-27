Ральф Шумахер: «Ред Булл» скатится в посредственность за еще два года с Хорнером. После ухода Ньюи Ферстаппен думает о том же»
Ральф Шумахер предрек крах «Ред Булл» в ближайшие сезоны.
Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал предполагаемый уход Эдриана Ньюи из «Ред Булл» и допустил, что за легендарным конструктором последует звездный гонщик Макс Ферстаппен.
«Эдриан Ньюи нуждается в гармонии, хорошей атмосфере, хорошем рабочем пространстве. В данный момент надо четко признать: «Ред Булл» разваливается.
Вся ответственность за это лежит на Кристиане Хорнере, который держится за власть изо всех сил. Я не считаю, что уход Эдриана Ньюи – последняя проблема. Макс Ферстаппен уже думает о том же, как доктор Гельмут Марко.
Мы помним, что в прошлом году возникали проблемы. Однажды [Ньюи] заболел, и мы внезапно увидели, что происходит в «Ред Булл». У Мака Ферстаппена появились трудности.
Я даю «Ред Булл» еще два года, и, если команда продолжит держаться за Хорнера, то скатится в посредственность. Я вполне уверен», – заявил Шумахер.
Ральф согласился, что Ньюи будет тяжело присоединиться к одной из команд «Ф-1» в обозримом будущем из-за контрактных обязательств:
«Если он хочет продолжить карьеру, надо освободиться. В противном случае, конечно, его заблокируют, и он не сможет работать в новом коллективе».
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У РБ такая структура, что вряд ли они развалятся, Хорнер может и поприятнее, чем Вольф, но думаю, что такой же жесткий тип на самом деле, и свалиться команде не даст.
А кто такой Марко? Спортивный консультант команды. работа консультанта - советовать КОМАНДЕ, а не гонщикам, как им поступать. А получается так, что он консультант Макса, а зарплату получает у Хорнера, да еще и руководить командой мешает.
Матешиц умер и теперь, как обычно бывает, шакалы грызутся за его наследие, каждый стремится оторвать кусок побольше. И это приведет к упадку РБ, так как на интересы команды всем плевать, а волнует только личная выгода. Я терпеть не могу Вольфа, но Максу объективно лучше перейти в Мерс. А Хорни пускай остается с Ваше и Сайнцем и борется за 4 место с Астоном
Странно для человека, который не имеет к этому болиду отношения, не находишь?