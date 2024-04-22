Ландо Норрис: «Когда один гонщик побеждает без борьбы, это становится скучным. С двумя Пересами в «Ред Булл» было бы не так»
Норрис считает, что доминирование «Ред Булл» наскучило фанатам.
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис поделился мыслями об отношении болельщиков «Формулы-1» к превосходству «Ред Булл» и Макса Ферстаппена.
«Для зрителей это разочаровывающая ситуация, но так всегда было. Сейчас доминирование как никогда сильное, и это точно не самое зрелищное, что может быть. Гонки получаются интересными, только если Макс не сражается.
Когда один гонщик каждый раз побеждает без борьбы, конечно, это становится скучным – очевидно. Есть один из лучших пилотов в истории «Формулы-1», есть одна из самых доминирующих машин – это убийственное сочетание. Если бы Макс не гонялся, а выступали два Переса, было бы не так.
Удивляет ли меня отрыв «Ред Булл»? Нет. Когда осознаешь, как тяжело все сделать правильно, это становится логичным. Там просто умные люди», – заявил Норрис.
Британец признался, что не понимает, как исправить положение:
«[«Ред Булл»] просто сработал лучше всех, и не знаю, в какой степени подобное можно ограничить. В том числе поэтому «Формула-1» – особенный вид спорта. Все создают свои болиды, это классно и уникально.
Если бы машины были одинаковыми, мы потеряли бы половину фанатов, потеряли бы отличительную черту «Формулы-1», когда у всех свои идеи. Все настолько сложно, что, возможно, стоит упростить ситуацию, сделав правила более мягкими или жесткими. Может, это и сработает».
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Доказано Ирвайном в 99-м
Если бы он был номером 1 с самого начала - взял бы кубок
Вопрос - откуда бы в РБ взялись два Переса? :)
Там и один взялся только потому, что нужен был просто второй пилот, да еще его и под лавку загоняют все пребывание в РБ.
Вот и из двух Пересов выбрали бы Переса-1, на которого тратили бы ресурсы, и Переса-2. Перес-1 спокойно бы доминировал, может, не одну гонку выиграли бы остальные, а три. По факту мало бы что изменилось.
Но тогда бы все говорили - вот если бы в команде было два Переса-2, то остальные бы - ух!
Деление Пересов продолжалось...
Ладно бы учитывали пожелания обоих пилотов,можно было бы рассмотреть это вариант.
Если бы гонщики почаще высказывали о коллегах типа Стролла или Сарджента как есть, то может у пилотов типа Лоусона и Бермана было бы больше шансов попасть на решетку