Ландо Норрис: «Когда один гонщик побеждает без борьбы, это становится скучным. С двумя Пересами в «Ред Булл» было бы не так»

Норрис считает, что доминирование «Ред Булл» наскучило фанатам.

Гонщик « » поделился мыслями об отношении болельщиков «Формулы-1» к превосходству «Ред Булл» и .

«Для зрителей это разочаровывающая ситуация, но так всегда было. Сейчас доминирование как никогда сильное, и это точно не самое зрелищное, что может быть. Гонки получаются интересными, только если Макс не сражается.

Когда один гонщик каждый раз побеждает без борьбы, конечно, это становится скучным – очевидно. Есть один из лучших пилотов в истории «Формулы-1», есть одна из самых доминирующих машин – это убийственное сочетание. Если бы Макс не гонялся, а выступали два Переса, было бы не так.

Удивляет ли меня отрыв «Ред Булл»? Нет. Когда осознаешь, как тяжело все сделать правильно, это становится логичным. Там просто умные люди», – заявил Норрис.

Британец признался, что не понимает, как исправить положение:

«[« »] просто сработал лучше всех, и не знаю, в какой степени подобное можно ограничить. В том числе поэтому « » – особенный вид спорта. Все создают свои болиды, это классно и уникально.

Если бы машины были одинаковыми, мы потеряли бы половину фанатов, потеряли бы отличительную черту «Формулы-1», когда у всех свои идеи. Все настолько сложно, что, возможно, стоит упростить ситуацию, сделав правила более мягкими или жесткими. Может, это и сработает».

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