Ландо Норрис: «Когда один гонщик побеждает без борьбы, это становится скучным. С двумя Пересами в «Ред Булл» было бы не так»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Норрис считает, что доминирование «Ред Булл» наскучило фанатам.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис поделился мыслями об отношении болельщиков «Формулы-1» к превосходству «Ред Булл» и Макса Ферстаппена.

«Для зрителей это разочаровывающая ситуация, но так всегда было. Сейчас доминирование как никогда сильное, и это точно не самое зрелищное, что может быть. Гонки получаются интересными, только если Макс не сражается.

Когда один гонщик каждый раз побеждает без борьбы, конечно, это становится скучным – очевидно. Есть один из лучших пилотов в истории «Формулы-1», есть одна из самых доминирующих машин – это убийственное сочетание. Если бы Макс не гонялся, а выступали два Переса, было бы не так.

Удивляет ли меня отрыв «Ред Булл»? Нет. Когда осознаешь, как тяжело все сделать правильно, это становится логичным. Там просто умные люди», – заявил Норрис.

Британец признался, что не понимает, как исправить положение:

«[«Ред Булл»] просто сработал лучше всех, и не знаю, в какой степени подобное можно ограничить. В том числе поэтому «Формула-1» – особенный вид спорта. Все создают свои болиды, это классно и уникально.

Если бы машины были одинаковыми, мы потеряли бы половину фанатов, потеряли бы отличительную черту «Формулы-1», когда у всех свои идеи. Все настолько сложно, что, возможно, стоит упростить ситуацию, сделав правила более мягкими или жесткими. Может, это и сработает».

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25 комментариев
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Публично уронил Переса, да хоть он и прав но это некрасиво так говорить о коллеге.
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+17
Неверно. Все равно на такой машине Перес номер 1 выигрывал бы.
Доказано Ирвайном в 99-м
Если бы он был номером 1 с самого начала - взял бы кубок
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-2
+6
Ответ ASphotographer
Некрасиво лицемерить, а говорить правду нужно. Если бы гонщики почаще высказывали о коллегах типа Стролла или Сарджента как есть, то может у пилотов типа Лоусона и Бермана было бы больше шансов попасть на решетку
а с чего ты взял, что Лоусон и Берман лучше Строла? далеко не факт.
+7
-1
+6
Ландо - злой котик. Но это давно известно.
Вопрос - откуда бы в РБ взялись два Переса? :)
Там и один взялся только потому, что нужен был просто второй пилот, да еще его и под лавку загоняют все пребывание в РБ.
Вот и из двух Пересов выбрали бы Переса-1, на которого тратили бы ресурсы, и Переса-2. Перес-1 спокойно бы доминировал, может, не одну гонку выиграли бы остальные, а три. По факту мало бы что изменилось.
Но тогда бы все говорили - вот если бы в команде было два Переса-2, то остальные бы - ух!
Деление Пересов продолжалось...
+9
-4
+5
))))) похоже пилоты тоже вовсю стебутся с Переса
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0
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Шел бы Ландо за РБ гоняться, да что-то не хочет с Максом посоревноваться на лучшей технике, способной побеждать. А то языком молоть - не мешки ворочать.
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+3
ну два Переса тоже по итогу брали бы титулы, просто борьба была плотнее и интереснее. 2 Переса у РБ были в период с 2010 по 2013, правда тогда и отрыв РБ от остальных был возможно чуть больше чем сейчас.
+3
-1
+2
Ответ Ева без Адама
Шел бы Ландо за РБ гоняться, да что-то не хочет с Максом посоревноваться на лучшей технике, способной побеждать. А то языком молоть - не мешки ворочать.
Соревноваться с Максом на машине которая полностью делается под него это конечно гениальная мысль.
Ладно бы учитывали пожелания обоих пилотов,можно было бы рассмотреть это вариант.
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Ответ Minuvert
И хотя бы одного в Макларене
Зачет)
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Ответ Клименко
Какой же Ландо подленький. Любой нормальный фан желал бы в РБ двух Ферстаппенов
И хотя бы одного в Макларене
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+1
Ответ Volodya_A
Неверно. Все равно на такой машине Перес номер 1 выигрывал бы. Доказано Ирвайном в 99-м Если бы он был номером 1 с самого начала - взял бы кубок
А что Ирвайн здорово ехал в 99? Ему везло на огромное количество сходов Хаккинена плюс его пропускали напарники. В решающей гонке он развалился.
+3
-2
+1
Ответ GODZILLA
Публично уронил Переса, да хоть он и прав но это некрасиво так говорить о коллеге.
Некрасиво лицемерить, а говорить правду нужно.
Если бы гонщики почаще высказывали о коллегах типа Стролла или Сарджента как есть, то может у пилотов типа Лоусона и Бермана было бы больше шансов попасть на решетку
+3
-2
+1
Какой же Ландо подленький. Любой нормальный фан желал бы в РБ двух Ферстаппенов
+4
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Ответ Орбит Орбит
а с чего ты взял, что Лоусон и Берман лучше Строла? далеко не факт.
Лоусон лучше и он это за неделю доказал
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Ответ Jonn79
А что Ирвайн здорово ехал в 99? Ему везло на огромное количество сходов Хаккинена плюс его пропускали напарники. В решающей гонке он развалился.
Вы читаете на что отвечаете?
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0
0
Ответ Volodya_A
Вы читаете на что отвечаете?
Читаю. Так что Ирвайн доказал в 99?
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Ответ Jonn79
Читаю. Так что Ирвайн доказал в 99?
Что если бы он был номером 1 в Феррари с самого начала - на такой машине взял бы кубок
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0
Ответ Орбит Орбит
ну два Переса тоже по итогу брали бы титулы, просто борьба была плотнее и интереснее. 2 Переса у РБ были в период с 2010 по 2013, правда тогда и отрыв РБ от остальных был возможно чуть больше чем сейчас.
победы да, титулы врядли.
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С двумя Норрисами в Ред Булл тоже было бы интересней) Или напарником Перца. Очень сомневаюсь, что он намного его сильней.
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Очень неприятный тип для меня , скользкий , латентно высокомерный, строит из себя душечку, да и талантом не блещет , лучше Пиастри только величиной наката, чемпионом вряд-ли будет
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