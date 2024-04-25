«Феррари» будет получать €100 млн в год от HP (Corriere)

Теги Феррари Ред Булл бизнес Формула-1 деньги Авто

«Феррари» заключила одну из крупнейших сделок в истории «Формулы-1».

Итальянская команда объявила о многолетнем контракте с американской IT-компанией HP и сменила официальное наименование на Scuderia Ferrari HP.

Corriere della Sera сообщает, что сотрудничество будет приносить «Феррари» приблизительно 100 миллионов евро в год. По версии издания, это соответствует деньгам, которые «Ред Булл» получает по пятилетнему контракту с Oracle.

Различные источники оценивали титульное партнерство «Ред Булл» в сумму от 60 до 140 миллионов долларов в год.

Потолок расходов в «Ф-1» составляет 135 миллионов долларов за сезон без учета зарплат гонщиков и ключевых сотрудников, а также некоторых других статей бюджета.

Компания Hewlett-Packard стала титульным спонсором «Феррари»

6 комментариев
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и переводить их Хэмилтиону. Отличная сделка, для Феррари)
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Все, что не казиныч и не букмекеры - респект. Может, у Ф1 не настолько брейндед зрители, и она спасется от этой напасти. Хочется верить
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HP - аббревиатура Hamilton Payments
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Ответ БратДругБорщ
Все, что не казиныч и не букмекеры - респект. Может, у Ф1 не настолько брейндед зрители, и она спасется от этой напасти. Хочется верить
Да уж, хочется, чтобы не было перед каждой гонкой коленопреклонения гонщиков и гимнового крика "Ставки на спорт!!!"
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HP недавно с Реалом заключили контракт на 70 млн в год.
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Из кармана в карман. Рабочая схема. Ничего не меняется.
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