Нико Росберг: «Сайнс с отцом пытаются вытянуть из «Ред Булл» еще пару миллионов»

Теги возможные переходы Гран-при Китая Феррари Кристиан Хорнер Ред Булл Нико Росберг Карлос Сайнс-старший Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Росберг поделился слухами о Сайнсе и «Ред Булл».

По словам чемпиона «Формулы-1» Нико Росберга, «Ред Булл» обсуждает с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом возможный переход на место Серхио Переса в 2025 году.

«У них есть предложение Карлосу Сайнсу, и я видел папу Сайнса, который разговаривал с Кристианом Хорнером, поскольку Кристиан Хорнер, по всей видимости, сделал скупое предложение.

Так что они пытаются вытянуть из него еще пару миллионов», – заявил Нико в эфире Sky Sports на Гран-при Китая.

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18 комментариев
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На месте Тото Вольффа я бы(гипотетически!)
поступил так. Отдал бы Антонелли на воспитание в "Уильямс" до нового регламента, а в пару к Расселлу взял бы Чеко. На первый взгляд - не очевидно, но есть и плюсы: смачный пендель Хорнеру и ко, недорого, без лишних амбиций, и, глядишь, пару-тройку секретиков мексиканец утараканил бы в качестве выходного пособия.
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Если бы. Там и Марко и Хорнер положительно начали отзываться о вторике Перчике. Два сильных пилота не в стиле РБ. Им нужен один топ и один середняк-вторик. Сайнсу скорее место в Мерседес светит нежели чем в РБ
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Ответ Алекс Клиторман
Ну Сайнс и не топ, если уж на то пошло. Несмотря на хорошее начало нынешнего сезона. Правда и откровенным середняком его тоже не назовёшь. Что-то среднее короче.
"Правда и откровенным середняком его тоже не назовёшь."
Ну после того как он поездит с нынешним Максом в одной команде, то назовешь
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Ответ NastyNay
То есть ты считаешь что Макс и Сайнс это одного уровня пилоты? Если нет, то тогда на основании чего Сайнс может укатать, при прочих равных?
Он уверен, что Сайнс наголову сильнее Макса. Там у человека постоянная прописка в клинике,, неизлечимый пациент.
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Да сейчас в Ред Булл Сайнс должен перейти на любых условиях,здесь уже не в деньгах дело.Росберг наверное не то увидел.
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Ответ ffmp
Если бы. Там и Марко и Хорнер положительно начали отзываться о вторике Перчике. Два сильных пилота не в стиле РБ. Им нужен один топ и один середняк-вторик. Сайнсу скорее место в Мерседес светит нежели чем в РБ
цену сбивают)
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Ответ NastyNay
"Правда и откровенным середняком его тоже не назовёшь." Ну после того как он поездит с нынешним Максом в одной команде, то назовешь
Смотря какая команда. Вне РБ, где с Йосовича сдувают пылинки, Сайнс вполне может укатать.
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Ответ Paninaro
Смотря какая команда. Вне РБ, где с Йосовича сдувают пылинки, Сайнс вполне может укатать.
То есть ты считаешь что Макс и Сайнс это одного уровня пилоты? Если нет, то тогда на основании чего Сайнс может укатать, при прочих равных?
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Росбергу приснился вещий сон. Перец норм отрабатывает , зачем вообще париться по этому поводу. Если искать повышение то место только в мерсе и то надо будет Рассела раскатать хотя бы сезон, а Рассел сам не подарок.
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У Саннса разница с Ферстапенном всего 3 года - мог бы стать напарником надолго.
За это время вырастили бы замену в младшей команде.
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Нормальный вариант. Сайнс навяжет борьбу Тапку, и будет хоть какое-то подобие интриги.
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Сайнс туда не пойдет, его еще в торо россо завторикеллили в пользу Макса, а переговоры с папой Сайнса ведутся чисто чтобы папа Переса подуспокоился и перестал торговаться.
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Ответ Paninaro
Смотря какая команда. Вне РБ, где с Йосовича сдувают пылинки, Сайнс вполне может укатать.
Ахах, сам-то хоть в это веришь?
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Ответ Scorpio
Это очень странный выбор для него будет. Болид пилится под Макса, так он еще и моложе Карлоса на 4 года, даже не пересидишь в ожидании счастья
не 4 года, а 2 с небольшим. Пересидеть вполне можно, главное не фейлить и с места в карьер штамповать подиумы, а там видно будет
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