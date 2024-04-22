Нико Росберг: «Сайнс с отцом пытаются вытянуть из «Ред Булл» еще пару миллионов»
Росберг поделился слухами о Сайнсе и «Ред Булл».
По словам чемпиона «Формулы-1» Нико Росберга, «Ред Булл» обсуждает с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом возможный переход на место Серхио Переса в 2025 году.
«У них есть предложение Карлосу Сайнсу, и я видел папу Сайнса, который разговаривал с Кристианом Хорнером, поскольку Кристиан Хорнер, по всей видимости, сделал скупое предложение.
Так что они пытаются вытянуть из него еще пару миллионов», – заявил Нико в эфире Sky Sports на Гран-при Китая.
Гельмут Марко: «Ред Булл» не может перебить щедрое предложение «Ауди» Сайнсу»
Хорнер назвал «чистыми домыслами» информацию о переговорах «Ред Булл» с Сайнсом
поступил так. Отдал бы Антонелли на воспитание в "Уильямс" до нового регламента, а в пару к Расселлу взял бы Чеко. На первый взгляд - не очевидно, но есть и плюсы: смачный пендель Хорнеру и ко, недорого, без лишних амбиций, и, глядишь, пару-тройку секретиков мексиканец утараканил бы в качестве выходного пособия.
Ну после того как он поездит с нынешним Максом в одной команде, то назовешь
За это время вырастили бы замену в младшей команде.