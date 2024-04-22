Нико Росберг: «Сайнс с отцом пытаются вытянуть из «Ред Булл» еще пару миллионов»

Росберг поделился слухами о Сайнсе и «Ред Булл».

По словам чемпиона «Формулы-1» , «Ред Булл» обсуждает с пилотом « » возможный переход на место Серхио Переса в 2025 году.

«У них есть предложение Карлосу Сайнсу, и я видел папу Сайнса, который разговаривал с , поскольку Кристиан Хорнер, по всей видимости, сделал скупое предложение.

Так что они пытаются вытянуть из него еще пару миллионов», – заявил Нико в эфире Sky Sports на .

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Хорнер назвал «чистыми домыслами» информацию о переговорах «Ред Булл» с Сайнсом