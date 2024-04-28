MotoGP. Гран-при Испании. Баньяя выиграл гонку, Марк Маркес – 2-й, Беццекки – 3-й
Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Испании.
Действующий чемпион MotoGP занял первое место, одержав победу в упорном сражении против Марка Маркеса («Грезини»). Это случилось после того, как из гонки выбыл нынешний лидер чемпионата Хорхе Мартин («Прамак»). Активное участие в борьбе за лидерство принимал и Марко Беццекки («ВР46»), но на финише все-таки отстал от двух лидеров.
MotoGP
Гран-при Испании
Херес, Херес-де-ла-Фронтера
28 апреля 2024 года
Гонка
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 40.58,053
2. Марк Маркес («Грезини») +0,372
3. Марко Беццекки («ВР46») +3,903
4. Алекс Маркес («Грезини») +7,205
5. Энеа Бастианини («Дукати») +7,253
6. Брэд Биндер («КТМ») +7,801
7. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +10,063
8. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +10,979
9. Маверик Виньялес («Априлия») +11,217
10. Педро Акоста («ГасГас») +20,762
11. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +23.508
12. Хоан Мир («Хонда») +23,584
13. Алекс Ринс («Ямаха») +28,452
14. Такааки Накагами («ЛЧР») +29,049
15. Фабио Куартараро («Ямаха») +32,015
16. Штефан Брадль («ХРС тестовая команда») +41,433
17. Лука Марини («Хонда») +43,323
Сошли:
Аугусто Фернандес («ГасГас»)
Франко Морбиделли («Прамак»)
Джек Миллер («КТМ»)
Лука Савадори («Априлия»)
Хорхе Мартин («Прамак»)
Алеш Эспаргаро («Априлия»)
Жоан Зарко («ЛЧР»)
Дани Педроса («КТМ»)