MotoGP. Гран-при Испании. Баньяя выиграл гонку, Марк Маркес – 2-й, Беццекки – 3-й

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Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Испании.

Действующий чемпион MotoGP занял первое место, одержав победу в упорном сражении против Марка Маркеса («Грезини»). Это случилось после того, как из гонки выбыл нынешний лидер чемпионата Хорхе Мартин («Прамак»). Активное участие в борьбе за лидерство принимал и Марко Беццекки («ВР46»), но на финише все-таки отстал от двух лидеров.

MotoGP
Гран-при Испании
Херес, Херес-де-ла-Фронтера
28 апреля 2024 года
Гонка
 
2. Марк Маркес («Грезини») +0,372
3. Марко Беццекки («ВР46») +3,903
4. Алекс Маркес («Грезини») +7,205
5. Энеа Бастианини («Дукати») +7,253
6. Брэд Биндер («КТМ») +7,801
7. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +10,063
8. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +10,979
9. Маверик Виньялес («Априлия») +11,217
10. Педро Акоста («ГасГас») +20,762
11. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +23.508
12. Хоан Мир («Хонда») +23,584
13. Алекс Ринс («Ямаха») +28,452
14. Такааки Накагами («ЛЧР») +29,049
15. Фабио Куартараро («Ямаха») +32,015
16. Штефан Брадль («ХРС тестовая команда») +41,433
17. Лука Марини («Хонда») +43,323
 
Сошли:
 
Аугусто Фернандес («ГасГас»)
Франко Морбиделли («Прамак»)
Джек Миллер («КТМ»)
Лука Савадори («Априлия»)
Хорхе Мартин («Прамак»)
Алеш Эспаргаро («Априлия»)
Жоан Зарко («ЛЧР»)
Дани Педроса («КТМ»)
 
7 комментариев
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Ну гонка норм, в первую очередь из за борьбы за победу, странно что Мартин даже не попробовал вернуться. Баньяя откуда то нашёл несколько десяток вдруг, может стал рисковать, Маркес доехал уже хорошо. В целом своим падением Мартин сделал чемпионат гораздо плотнее, необычный этап в целом, априлья скатились, Акоста тоже, баньяя полетел вдруг, наверное особенности трассы .
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Интересный чемпионат на данный момент. Спасибо Мартину за это, но жаль что он упал, а то могла бы получится тройная борьба за победу. Неплохая гонка из за борьбы за лидерство в основном. Топили знатно, поставить рекорд на последних кругах это круто конечно. Баньяя сильно взвинтил темп в самом конце и выиграл, красавчик, может разобрались с чаттерингом и будет постоянно в борьбе. Маркес тоже хорош был на этом этапе, посмотрим как дальше поедет.
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Не ну круто,гонка супер,Пекко когда в настроении один из лучших прямо топ,просто в этом году он часто напоминает что то вроде Миллера,Марк привыкает к Дукати,но всю интригу подарил Мартин,чемпионат снова раскручивается)
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Ответ Гарик из Питера
Не ну круто,гонка супер,Пекко когда в настроении один из лучших прямо топ,просто в этом году он часто напоминает что то вроде Миллера,Марк привыкает к Дукати,но всю интригу подарил Мартин,чемпионат снова раскручивается)
Трасса видимо подошла, много торможений, видимо не было проблем с вибрацией или решили, или трасса повлияла . Посмотрим что дальше будет, может "опять не в настроении " будет.
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Ответ Luca di Montezemolo
Трасса видимо подошла, много торможений, видимо не было проблем с вибрацией или решили, или трасса повлияла . Посмотрим что дальше будет, может "опять не в настроении " будет.
У Баньяя в этом сезоне уже слишком много фейлов,тут либо проблема в психологии типа уже двухкратный,либо слишком аккуратно входил в сезон и все равно падал),но уровень у него остался,просто так реально можно уверенность потерять,если бы не сегодняшняя победа то чемп скорее всего точно потерял,щас пока остаётся шанс,но в этом году уже вряд-ли,но хотя бы начал бороться)
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Ответ Гарик из Питера
У Баньяя в этом сезоне уже слишком много фейлов,тут либо проблема в психологии типа уже двухкратный,либо слишком аккуратно входил в сезон и все равно падал),но уровень у него остался,просто так реально можно уверенность потерять,если бы не сегодняшняя победа то чемп скорее всего точно потерял,щас пока остаётся шанс,но в этом году уже вряд-ли,но хотя бы начал бороться)
Он уже сам всё сказал давно, проблемы с вибрацией не дают ехать, хотя он часто плохо чемпионат начинает, если их решили поедет, если нет... будет сливаться и дальше. У Мартина также проблемы кстати с вибрацией.
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