MotoGP. Гран-при Испании. Баньяя выиграл гонку, Марк Маркес – 2-й, Беццекки – 3-й

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Испании.

Действующий чемпион MotoGP занял первое место, одержав победу в упорном сражении против («Грезини»). Это случилось после того, как из гонки выбыл нынешний лидер чемпионата Хорхе Мартин («Прамак»). Активное участие в борьбе за лидерство принимал и Марко Беццекки («ВР46»), но на финише все-таки отстал от двух лидеров.

MotoGP

Гран-при Испании

Херес, Херес-де-ла-Фронтера

28 апреля 2024 года

Гонка

1. (« ») – 40.58,053

2. Марк Маркес («Грезини») +0,372

3. Марко Беццекки («ВР46») +3,903

4. Алекс Маркес («Грезини») +7,205

5. Энеа Бастианини («Дукати») +7,253

6. Брэд Биндер («КТМ») +7,801

7. Фабио ди («ВР46») +10,063

8. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +10,979

9. («Априлия») +11,217

10. Педро Акоста («ГасГас») +20,762

11. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +23.508

12. Хоан Мир («Хонда») +23,584

13. Алекс Ринс («Ямаха») +28,452

14. Такааки Накагами («ЛЧР») +29,049

15. Фабио Куартараро («Ямаха») +32,015

16. Штефан Брадль («ХРС тестовая команда») +41,433

17. Лука Марини («Хонда») +43,323

Сошли:

Аугусто Фернандес («ГасГас»)

Франко Морбиделли («Прамак»)

Джек Миллер («КТМ»)

Лука Савадори («Априлия»)

Хорхе Мартин («Прамак»)

Алеш Эспаргаро («Априлия»)

Жоан Зарко («ЛЧР»)

Дани Педроса («КТМ»)