Отец Переса: «Серхио – самый востребованный гонщик «Ф-1». У него больше спонсоров, чем у Ферстаппена и Хэмилтона вместе взятых»

Теги Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Отец Серхио Переса высказался о карьерных перспективах сына.

Антонио Перес считает, что его сын Серхио проведет в «Формуле-1» еще десять лет, и закончит карьеру примерно в том же возрасте, что и Фернандо Алонсо:

«Прямо сейчас Чеко является самым востребованным гонщиком в «Формуле-1». И он может гоняться еще десять лет. Просто посмотрите на Алонсо. Чеко в отличной форме, он будет прекрасно чувствовать себя до конца жизни. И впереди у него еще десять лет в «Формуле-1».

Комментируя ситуацию с тем, что у Чеко в данный момент нет контракта на следующий сезон, Антонио Перес выразил уверенность, что его сын точно не останется без места:

«У Чеко есть много сценариев. Опять же, он самый востребованный гонщик в «Ф-1». А главное – у него больше всего спонсоров. Больше, чем у Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона вместе взятых. У него каждую неделю появляются новые варианты продолжения карьеры.

К Чеко обращаются компании со всего миру, лучший специалист по продвижению рекламы в мире – это Серхио Перес. Его спонсорских товаров никогда не остается в ассортименте, потому что всю продукцию очень быстро раскупают».

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8 комментариев
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Одним словом отец Переса, как бы сказать помягче......балабол короче. Ни убавить, ни прибавить. Для него сыночек всегда будет номер один, даже если проиграет Логану Сардженту
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Самый востребованный пилот без контракта сидит. И отец не видит здесь противоречия
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Держите наркомана!
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Ответ Великий Алонсо
Одним словом отец Переса, как бы сказать помягче......балабол короче. Ни убавить, ни прибавить. Для него сыночек всегда будет номер один, даже если проиграет Логану Сардженту
Все родители одинаковые
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Ответ sinkindragon@gmail.com
Ну так то в этом логика есть , плюс опыт в РБ
Какая логика? Алкогольная?
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Ответ Hans_Zimmer
Какая логика? Алкогольная?
Сам себя (сына) не похвалишь, никто не похвалит.
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