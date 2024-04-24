Отец Переса: «Серхио – самый востребованный гонщик «Ф-1». У него больше спонсоров, чем у Ферстаппена и Хэмилтона вместе взятых»

Отец Серхио Переса высказался о карьерных перспективах сына.

Антонио Перес считает, что его сын Серхио проведет в «Формуле-1» еще десять лет, и закончит карьеру примерно в том же возрасте, что и :

«Прямо сейчас Чеко является самым востребованным гонщиком в «Формуле-1». И он может гоняться еще десять лет. Просто посмотрите на Алонсо. Чеко в отличной форме, он будет прекрасно чувствовать себя до конца жизни. И впереди у него еще десять лет в «Формуле-1».

Комментируя ситуацию с тем, что у Чеко в данный момент нет контракта на следующий сезон, Антонио Перес выразил уверенность, что его сын точно не останется без места:

«У Чеко есть много сценариев. Опять же, он самый востребованный гонщик в «Ф-1». А главное – у него больше всего спонсоров. Больше, чем у и вместе взятых. У него каждую неделю появляются новые варианты продолжения карьеры.

К Чеко обращаются компании со всего миру, лучший специалист по продвижению рекламы в мире – это Серхио Перес. Его спонсорских товаров никогда не остается в ассортименте, потому что всю продукцию очень быстро раскупают».

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