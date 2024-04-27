MotoGP. Гран-при Испании. Марк Маркес выиграл квалификацию, Беццекки – 2-й, Мартин – 3-й, Баньяя – 7-й

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Гонщик «Грезини» Марк Маркес стал быстрейшим по итогам квалификации MotoGP в Хересе.

Титулованный испанец в 93-й раз в карьере взял поул, в 65-й – в премьер-классе и впервые – за рулем байка «Дукати».

Второе время показал пилот «ВР46» Марко Беццекки, третьим стал лидер сезона из «Прамака» Хорхе Мартин. Действующий и двукратный чемпион Франческо Баньяя («Дукати») завершил сессию седьмым, новичок Педро Акоста («Гасгас») претендовал на высокую позицию, однако после падения стал лишь десятым.

Гран-при Испании
Херес, Херес-де-ла-Фронтера
27 апреля 2024 года
Квалификация
 
1. Марк Маркес («Грезини») – 1.46,733
2. Марко Беццекки («ВР46») +0,271
3. Хорхе Мартин («Прамак») +0,608
4. Брэд Биндер («КТМ») +0,957
5. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +1,005
6. Алекс Маркес («Грезини») +1,067
7. Франческо Баньяя («Дукати») +1,189
8. Франко Морбиделли («Прамак») +1,343
9. Энеа Бастианини («Дукати») +1,589
10. Педро Акоста («Гасгас») +1,755
11. Маверик Виньялес («Априлия») +1,822
12. Алеш Эспаргаро («Априлия») +2,644
 

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