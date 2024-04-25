«Феррари» представила светло-синие комбинезоны для Гран-при Майами
Шарль Леклер и Карлос Сайнс показали особые комбинезоны, в которых пилоты выступят на Гран-при Майами.
«Феррари» отмечает 70-летие с момента прихода на американский рынок. Перед этапом в США Скудерия покажет специальную ливрею с двумя историческими оттенками синего.
Форма гонщиков также выполнена с использованием светло-синего оттенка.
Гоночный уик-энд пройдет с 3 по 5 мая.
«Феррари» анонсировала ливрею с двумя оттенками синего для Гран-при Майами
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Цвет вроде как симпатичный, свет подобран так себе.