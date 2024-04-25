«Феррари» представила светло-синие комбинезоны для Гран-при Майами

и показали особые комбинезоны, в которых пилоты выступят на Гран-при Майами.

«Феррари» отмечает 70-летие с момента прихода на американский рынок. Перед этапом в США Скудерия покажет специальную ливрею с двумя историческими оттенками синего.

Форма гонщиков также выполнена с использованием светло-синего оттенка.

Гоночный уик-энд пройдет с 3 по 5 мая.

«Феррари» анонсировала ливрею с двумя оттенками синего для Гран-при Майами

Компания Hewlett-Packard стала титульным спонсором «Феррари»

Фото: соцсети команды «Феррари»