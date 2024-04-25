«Феррари» представила светло-синие комбинезоны для Гран-при Майами

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер стиль Гран-при Майами Авто

Шарль Леклер и Карлос Сайнс показали особые комбинезоны, в которых пилоты выступят на Гран-при Майами.

«Феррари» отмечает 70-летие с момента прихода на американский рынок. Перед этапом в США Скудерия покажет специальную ливрею с двумя историческими оттенками синего.

Форма гонщиков также выполнена с использованием светло-синего оттенка.

Гоночный уик-энд пройдет с 3 по 5 мая.

«Феррари» анонсировала ливрею с двумя оттенками синего для Гран-при Майами

Компания Hewlett-Packard стала титульным спонсором «Феррари»

Фото: соцсети команды «Феррари»

5 комментариев
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Супер. Еще бы болид покрасили в этот цвет.
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Как будто постирали :)
Цвет вроде как симпатичный, свет подобран так себе.
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а где логотип hp?
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Увидеть бы не красную феррари ещё. Красиво б было
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Ответ Hafiz
Как будто постирали :) Цвет вроде как симпатичный, свет подобран так себе.
Да как в тyaлeтe клуба какого снимали.
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