Переговоры Ферстаппена с «Мерседесом» пройдут после Гран-при Майами (F1-Insider)

Теги Ред Булл Формула-1 Йос Ферстаппен Гельмут Марко Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Джим Рэтклифф Авто

Ферстаппен проведет переговоры с «Мерседесом».

По информации немецкого F1-Insider, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может сменить команду до момента окончания своего нынешнего контракта, который рассчитан до 2028 года включительно.

Сообщается, что в перерыве между гонками в Майами и Имоле, Йос Ферстаппен и менеджер Макса Рэймонд Вермюлен проведут переговоры с «Мерседесом». Со стороны «Мерседеса» во встрече будут принимать участие исполнительный директор и совладелец команды Тото Вольфф, президент «Мерседеса» Ола Каллениус, а также владелец INEOS сэр Джим Рэтклифф (всем им принадлежат равные доли акций команды «Формулы-1»).

После того, как на встрече стороны обсудят все необходимые вопросы, Ферстаппен примет решение о своем будущем. Досрочно разорвать контракт с «Ред Булл» Ферстаппен сможет благодаря одному из пунктов соглашения – согласно которому контракт может быть разорван в том случае, если руководство «Ред Булл» покинет Гельмут Марко.

Макса, в свою очередь, больше всего интересуют конкурентные возможности «Мерседеса» – и он хотел бы получить гарантии того, что команда сумеет вернуться в число лидеров «Формулы-1» и будет претендовать на титул.

В «Мерседесе», в свою очередь, готовы выполнить все разумные требования Ферстаппена и рассчитывают продолжить с ним сотрудничество и после его окончания карьеры в «Формуле-1». Гельмуту Марко также готовы предоставить важную роль в руководстве команды «Мерседес».

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13 комментариев
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Ответ Paninaro
А за что ему платить? Что он демонстрировал до ньюивозки?) Изгнания с подиумов, унизительное прозвище от пилотов за дичь на трассе, краши и хрипатое верещание по радио.)) Посади его в условный Альпин - всё тут же вернётся.
Да ладно Альпин. Вот Льюиса Хемилтона посадили всего лишь в несамовозный Мерседес - и сразу кости заболели так, что аж техдирективу вводить пришлось, еще концепция болида не та, настройки не те... В общем, быть 9 пилотом чемпионата, впереди только Стролла из пилотов на адекватных машинах, весьма тяжелый удел
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Ответ alex1382
Комментарий удален модератором
Так надо его успокаивать волшебной дозой галоперидола в виде зеркалки про его кумира. Хембоев легко затроллить, ведь они обвиняют Макса в том, в чем поднаторел Хем
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Ну крутой вызов для Макса
Да, почти гарантированный в 2025 титул будет потерян
Но если Мерс понимает, что может построить конкурентноспособный двигатель на 2026, то почему и нет
В прошлом году именно Хорнер был сильно против новых движков и просил их изменить… Так что неизвестно, что будет с РБ после 2025
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Это будет круто хотя бы потому, что можно будет посмотреть на противостояние Ферст-Рассел
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Ответ Клименко
Так надо его успокаивать волшебной дозой галоперидола в виде зеркалки про его кумира. Хембоев легко затроллить, ведь они обвиняют Макса в том, в чем поднаторел Хем
этому блаженному только трепанация...или усыпить
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Получается, что тайские владельцы не хотят платить Максу много денег.
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бла бла бла
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Быкам сейчас надо подписывать Сайнса, хотя бы просто для подстраховки
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Ответ Клименко
Да ладно Альпин. Вот Льюиса Хемилтона посадили всего лишь в несамовозный Мерседес - и сразу кости заболели так, что аж техдирективу вводить пришлось, еще концепция болида не та, настройки не те... В общем, быть 9 пилотом чемпионата, впереди только Стролла из пилотов на адекватных машинах, весьма тяжелый удел
Комментарий удален модератором
Ответ Paninaro
Один "уникум" из РБ уже переходил в другую команду. Леклер его уничтожил. Йосовича уничтожит Жора.)
Но пока у Эклера и Жоры побед меньше чем у Уникума и Йосовича титулов🤣
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