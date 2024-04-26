Переговоры Ферстаппена с «Мерседесом» пройдут после Гран-при Майами (F1-Insider)

Ферстаппен проведет переговоры с «Мерседесом».

По информации немецкого F1-Insider, пилот «Ред Булл» может сменить команду до момента окончания своего нынешнего контракта, который рассчитан до 2028 года включительно.

Сообщается, что в перерыве между гонками в Майами и Имоле, и менеджер Макса Рэймонд Вермюлен проведут переговоры с « ». Со стороны «Мерседеса» во встрече будут принимать участие исполнительный директор и совладелец команды , президент «Мерседеса» Ола Каллениус, а также владелец INEOS сэр Джим Рэтклифф (всем им принадлежат равные доли акций команды «Формулы-1»).

После того, как на встрече стороны обсудят все необходимые вопросы, Ферстаппен примет решение о своем будущем. Досрочно разорвать контракт с «Ред Булл» Ферстаппен сможет благодаря одному из пунктов соглашения – согласно которому контракт может быть разорван в том случае, если руководство «Ред Булл» покинет .

Макса, в свою очередь, больше всего интересуют конкурентные возможности «Мерседеса» – и он хотел бы получить гарантии того, что команда сумеет вернуться в число лидеров «Формулы-1» и будет претендовать на титул.

В «Мерседесе», в свою очередь, готовы выполнить все разумные требования Ферстаппена и рассчитывают продолжить с ним сотрудничество и после его окончания карьеры в «Формуле-1». Гельмуту Марко также готовы предоставить важную роль в руководстве команды «Мерседес».

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