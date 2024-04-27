Формула E. Эванс выиграл гонку в Монако, Кэссиди – 2-й, Вандорн – 3-й
Пилот «Ягуара» Митч Эванс отпраздновал победу по итогам гонки «Формулы E» в Монте-Карло.
Вторым стал его напарник Ник Кэссиди, следом финишировали гонщики «Пенске» Стоффель Вандорн и Жан-Эрик Вернь, в то время как стартовавший с поула Паскаль Верляйн («Порше») завершил заезд пятым.
Заезд дважды прерывали выездом машины безопасности после аварий пилота «Махиндры» Эдоардо Мортары и представителя «Абт» Нико Мюллера.
Верляйн, деливший первую строчку в личном зачете с гонщиком «Андретти» Джейком Деннисом, стал единоличным лидером чемпионата.
Этап 8
Монте-Карло, Монако
27 апреля 2024 года
Гонка
Топ-10
1. Митч Эванс («Ягуар») – 21 круг
2. Ник Кэссиди («Ягуар») +0,946
3. Стоффель Вандорн («Пенске») +3,835
4. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +4,799
5. Паскаль Верляйн («Порше») +6,378
6. Оливер Роулэнд («Ниссан») +6,792
7. Антониу Феликс да Кошта («Порше») +7,364
8. Саша Фенестраз («Ниссан») +7,928
9. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») +8,262
10. Норман Нато («Андретти») +9,045
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Паскаль Верляйн – 102 очка
2. Ник Кэссиди – 95
3. Джейк Деннис – 89
4. Оливер Роулэнд – 88
5. Митч Эванс – 77
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