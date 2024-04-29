Маклоклин выиграл гонку «Индикара» в Алабаме, у «Пенске» дубль после дисквалификации в Сент-Питерсберге

Гонщик « » Скотт Маклоклин одержал победу на Гран-при Алабамы « ».

Триумф стал для новозеландца первым в сезоне и пятым в карьере.

Уилл Пауэр финишировал вторым и принес команде дубль после дисквалификации Маклоклина и в Сент-Питерсберге. Третьим стал новичок серии Линус Лундквист из «Чип Гэнасси», впервые завоевавший подиум.

Маклоклин лидировал на протяжении большей части дистанции и, как и другие призеры использовал стратегию с тремя пит-стопами. Феликс Розенквист («Мейер Шэнк») и действующий чемпион Алекс Палоу («Чип Гэнасси») останавливались в боксах дважды и в итоге стали четвертым и пятым.

Пилот « » , завершивший заезд восьмым, является лидером чемпионата со 101 очком. Плотная группа преследователей включает в себя Пауэра (100), Палоу (98), гонщика «Чип Гэнасси» Скотта Диксона (94) и Розенквиста (87).

Индикар. Ньюгардена лишили победы в Сент-Питерсберге спустя 45 дней, Маклоклина – третьего места