«Формула E» представила новое поколение болидов, разгоняющееся до 100 км/ч быстрее «Ф-1»

Теги Формула-1 Формула E Авто

«Формула E» показала машину, которую будут использовать команды в сезоне-2024/2025.

Серия сообщила, что болид GEN3 Evo, который придет на смену третьему поколению, существенно превосходит сегодняшние машины.

Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 1,86 секунды, что на 30 процентов быстрее нынешних машин «Формулы-1», сообщается на сайте «Формулы E». Ожидается, что электроболиды сбросят примерно две секунды с круга в Монте-Карло.

Кроме того, болид «Формулы E» впервые станет полноприводным. Максимальная мощность составит 350 кВт (470 л.с.), максимальная скорость – 200 миль/час (чуть более 320 км/ч), масса – 859 кг, размеры – 5,02 на 1,7 метра.

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Фото: сайт «Формулы E»

4 комментария
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И что в этом такого? В чемпионате World RX всякие хетчбэки Форд Фиеста, Пежо 208, Ауди А1 и тд, уже давно разгоняются до 100 за 1.8-1.9 сек. Прикол машин Ф1 совершенно в другом.
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Выглядит футуристично, как раньше в фильмах гоночные машины будущего показывали
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Ответ ibra207
И что в этом такого? В чемпионате World RX всякие хетчбэки Форд Фиеста, Пежо 208, Ауди А1 и тд, уже давно разгоняются до 100 за 1.8-1.9 сек. Прикол машин Ф1 совершенно в другом.
Да и показатель 0-100 не так важен, как 100-200. У ф1 задний привод. 0-200 за 4,4 где то
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Я думаю, что в F1 тоже будет полный привод. Передняя ось электро, задняя ДВС.
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