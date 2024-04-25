«Формула E» представила новое поколение болидов, разгоняющееся до 100 км/ч быстрее «Ф-1»

« » показала машину, которую будут использовать команды в сезоне-2024/2025.

Серия сообщила, что болид GEN3 Evo, который придет на смену третьему поколению, существенно превосходит сегодняшние машины.

Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 1,86 секунды, что на 30 процентов быстрее нынешних машин «Формулы-1», сообщается на сайте «Формулы E». Ожидается, что электроболиды сбросят примерно две секунды с круга в Монте-Карло.

Кроме того, болид «Формулы E» впервые станет полноприводным. Максимальная мощность составит 350 кВт (470 л.с.), максимальная скорость – 200 миль/час (чуть более 320 км/ч), масса – 859 кг, размеры – 5,02 на 1,7 метра.

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Фото: сайт «Формулы E»