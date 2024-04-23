«Феррари» анонсировала ливрею с двумя оттенками синего для Гран-при Майами

Теги Ники Лауда Альберто Аскари Феррари Джон Сертис Формула-1 Крис Эймон стиль Гран-при Майами ливреи Авто

«Феррари» сменит традиционную расцветку на один этап «Формулы-1».

Скудерия будет использовать особую ливрею на Гран-при Майами, который пройдет с 3 по 5 мая.

В честь 70-летия присутствия «Феррари» на американском рынке в расцветку включат два знаковых для компании оттенка синего – Azzurro La Plata и Azzurro Dino. В 1964 году команда отметила десятилетие этого достижения бело-синей ливреей.

Azzurro La Plata, более светлый тон, использовал двукратный чемпион мира в составе «Феррари» Альберто Аскари. Также цвет присутствовал на комбинезонах Джона Сертиса, Криса Эймона и Ники Лауды. Более темный оттенок Azzurro Dino отсылает к форме Клея Регаццони.

Итальянская команда покажет ливрею непосредственно в США. Дата презентации пока не подтверждена.

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3 комментария
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будут как Диноко из Тачек ))
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