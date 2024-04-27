MotoGP. Гран-при Испании. Мартин выиграл спринт, Акоста – 2-й, Куартараро прорвался на 3-е с 23-го, Марк Маркес, Баньяя и еще 13 гонщиков упали

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Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин выиграл драматичный спринт MotoGP в Хересе.

Лидер сезона успешно провел старт, вышел на первое место и избежал неприятностей, в отличие от многих соперников, что позволило ему довести заезд до победы. Вторым стал новичок Педро Акоста из «Гасгас», на третью строчку сенсационно прорвался лидер «Ямахи» Фабио Куартараро с 23-й стартовой позиции. Француз отстоял подиум в борьбе до последних метров с Дани Педросой, выступающим за «КТМ» по уайлд-кард.

Обладатель поул-позиции Марк Маркес («Грезини») упустил лидерство, вернул его, после чего упал. Испанец смог продолжить гонку и финишировал седьмым.

Падения допустили его брат и напарник Алекс Маркес, претендовавший как минимум на подиум, действующий чемпион Франческо Баньяя («Дукати») и многие другие пилоты. Значительная часть инцидентов произошла в пятом повороте. Всего упали 15 спортсменов, из которых девять сошли.

Успех позволил Мартину укрепить свое положение в личном зачете, на вторую строчку поднялся Акоста.

Гран-при Испании
Херес, Херес-де-ла-Фронтера
27 апреля 2024 года
Спринт
 
1. Хорхе Мартин («Прамак») – 12 кругов
2. Педро Акоста («Гасгас») +2,970
3. Фабио Куартараро («Ямаха») +7,052
4. Дани Педроса («КТМ») +7,102
5. Франко Морбиделли («Прамак») +8,481
6. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +15,882
7. Марк Маркес («Грезини») +18,131
8. Аугусто Фернандес («Гасгас») +18,278
9. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +18,418
10. Хоан Мир («Хонда») +18,553
11. Такааки Накагами («ЛЧР») +21,136
12. Жоан Зарко («ЛЧР») +21,948
13. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +23,478
14. Джек Миллер («КТМ») +37,901
15. Алекс Ринс («Ямаха») +1.02,288
16. Лоренцо Савадори («Априлия») +1.22,979
 
Сошли:
 
Лука Марини («Хонда»)
Штефан Брадль («ЛЧР»)
Маверик Виньялес («Априлия»)
Марко Беццекки («ВР46»)
Алекс Маркес («Грезини»)
Брэд Биндер («КТМ»)
Энеа Бастианини («Дукати»)
Франческо Баньяя («Дукати»)
Алеш Эспаргаро («Априлия»)
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Хорхе Мартин – 92
2. Педро Акоста – 63
3. Энеа Бастианини – 59
4. Маверик Виньялес – 56
5. Франческо Баньяя – 50
 

MotoGP. Гран-при Испании. Марк Маркес выиграл квалификацию, Беццекки – 2-й, Мартин – 3-й, Баньяя – 7-й

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2 комментария
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Что это было вообще?!) Очень необычная вторая половина гонки! Рад за Фабио, но честно говоря жаль что Дани не 3. Хотелось бы увидеть ветерана на подиуме)
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Спринт был ничего, пока не начался этот фестиваль падений, у Мартина отрыв все больше и больше, хотя он не летит как в прошлом году, и вроде по скорости конкурентов много.
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