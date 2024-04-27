MotoGP. Гран-при Испании. Мартин выиграл спринт, Акоста – 2-й, Куартараро прорвался на 3-е с 23-го, Марк Маркес, Баньяя и еще 13 гонщиков упали

Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин выиграл драматичный спринт MotoGP в Хересе.

Лидер сезона успешно провел старт, вышел на первое место и избежал неприятностей, в отличие от многих соперников, что позволило ему довести заезд до победы. Вторым стал новичок Педро Акоста из «Гасгас», на третью строчку сенсационно прорвался лидер «Ямахи» Фабио Куартараро с 23-й стартовой позиции. Француз отстоял подиум в борьбе до последних метров с Дани Педросой, выступающим за «КТМ» по уайлд-кард.

Обладатель поул-позиции Марк Маркес («Грезини») упустил лидерство, вернул его, после чего упал. Испанец смог продолжить гонку и финишировал седьмым.

Падения допустили его брат и напарник Алекс Маркес, претендовавший как минимум на подиум, действующий чемпион Франческо Баньяя («Дукати») и многие другие пилоты. Значительная часть инцидентов произошла в пятом повороте. Всего упали 15 спортсменов, из которых девять сошли.

Успех позволил Мартину укрепить свое положение в личном зачете, на вторую строчку поднялся Акоста.

Гран-при Испании

Херес, Херес-де-ла-Фронтера

27 апреля 2024 года

Спринт

1. Хорхе Мартин («Прамак») – 12 кругов

2. Педро Акоста («Гасгас») +2,970

3. Фабио Куартараро («Ямаха») +7,052

4. Дани Педроса («КТМ») +7,102

5. Франко Морбиделли («Прамак») +8,481

6. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +15,882

7. Марк Маркес («Грезини») +18,131

8. Аугусто Фернандес («Гасгас») +18,278

9. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +18,418

10. Хоан Мир («Хонда») +18,553

11. Такааки Накагами («ЛЧР») +21,136

12. Жоан Зарко («ЛЧР») +21,948

13. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +23,478

14. Джек Миллер («КТМ») +37,901

15. Алекс Ринс («Ямаха») +1.02,288

16. Лоренцо Савадори («Априлия») +1.22,979

Сошли:

Лука Марини («Хонда»)

Штефан Брадль («ЛЧР»)

Маверик Виньялес («Априлия»)

Марко Беццекки («ВР46»)

Алекс Маркес («Грезини»)

Брэд Биндер («КТМ»)

Энеа Бастианини («Дукати»)

Франческо Баньяя («Дукати»)

Алеш Эспаргаро («Априлия»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 92

2. Педро Акоста – 63

3. Энеа Бастианини – 59

4. Маверик Виньялес – 56

5. Франческо Баньяя – 50

MotoGP. Гран-при Испании. Марк Маркес выиграл квалификацию, Беццекки – 2-й, Мартин – 3-й, Баньяя – 7-й

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