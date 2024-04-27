MotoGP. Гран-при Испании. Мартин выиграл спринт, Акоста – 2-й, Куартараро прорвался на 3-е с 23-го, Марк Маркес, Баньяя и еще 13 гонщиков упали
Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин выиграл драматичный спринт MotoGP в Хересе.
Лидер сезона успешно провел старт, вышел на первое место и избежал неприятностей, в отличие от многих соперников, что позволило ему довести заезд до победы. Вторым стал новичок Педро Акоста из «Гасгас», на третью строчку сенсационно прорвался лидер «Ямахи» Фабио Куартараро с 23-й стартовой позиции. Француз отстоял подиум в борьбе до последних метров с Дани Педросой, выступающим за «КТМ» по уайлд-кард.
Обладатель поул-позиции Марк Маркес («Грезини») упустил лидерство, вернул его, после чего упал. Испанец смог продолжить гонку и финишировал седьмым.
Падения допустили его брат и напарник Алекс Маркес, претендовавший как минимум на подиум, действующий чемпион Франческо Баньяя («Дукати») и многие другие пилоты. Значительная часть инцидентов произошла в пятом повороте. Всего упали 15 спортсменов, из которых девять сошли.
Успех позволил Мартину укрепить свое положение в личном зачете, на вторую строчку поднялся Акоста.
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