Если Ньюи намерен перейти в другую команду «Ф-1», то в «Феррари» (Крэйг Слэйтер)

Теги возможные переходы Феррари Кристиан Хорнер Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Авто

Ньюи может продолжить карьеру в «Феррари».

Журналист Sky Sports Крэйг Слэйтер поделился информацией о текущей ситуации вокруг предполагаемого ухода Эдриана Ньюи из «Ред Булл». Утверждается, что глава конструкторского бюро неформально сообщил руководству «Ред Булл» о намерении завершить работу в команде, но пока не уволился официально.

Неясно, хочет ли 65-летний конструктор покинуть «Формулу-1», уйти на пенсию или присоединиться к другой команде чемпионата. Если конструктор планирует перейти в другой коллектив, то это будет «Феррари», заявил Слэйтер со ссылкой на «одну или две важных фигуры».

Также репортер высказался о причинах разрыва:

«Думаю, скорее это вызвано борьбой за власть, чем ситуацией вокруг Хорнера (обвинениями в неподобающем поведении и внутреннем расследовании – Спортс). В последние месяцы я сообщал, что ключевые для «Ред Булл» отношения между Ньюи и Хорнером охладились. Они дистанцировались больше, чем раньше, и это должно быть связано с внутрикомандными трениями в «Ред Булл».

Предполагаемая борьба за власть, а также Ньюи временами выдавал некоторые комментарии о том, что его роль в команде и влияние на разработку чемпионских болидов, пожалуй, недооценена, если судить по высказываниям «Ред Булл».

Итальянское издание FormulaPassion также сообщает, что фаворитом в борьбе за Ньюи является «Феррари».

Конструктор всех чемпионских болидов «Ред Булл» Ньюи объявит об уходе из команды в ближайшее время (AMuS)

«Ред Булл» может запретить Ньюи работать в другой команде «Ф-1» до 2027 года (Крэйг Слэйтер)

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Обратно - в Макларен, Рона у нас давно нет, милости просим)))
0
0
0
В Италию поедет? Хотя если верить хемофанам, Ньюи настолько гениален, что сможет на удаленной подработке сделать чемпионом даже Стролла, во время обеденного перерыва между конструированием второго Титаника и космического корабля для отправки человека на Альдебаран
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий