Если Ньюи намерен перейти в другую команду «Ф-1», то в «Феррари» (Крэйг Слэйтер)

Ньюи может продолжить карьеру в «Феррари».

Журналист Sky Sports Крэйг Слэйтер поделился информацией о текущей ситуации вокруг предполагаемого ухода из «Ред Булл». Утверждается, что глава конструкторского бюро неформально сообщил руководству «Ред Булл» о намерении завершить работу в команде, но пока не уволился официально.

Неясно, хочет ли 65-летний конструктор покинуть «Формулу-1», уйти на пенсию или присоединиться к другой команде чемпионата. Если конструктор планирует перейти в другой коллектив, то это будет « », заявил Слэйтер со ссылкой на «одну или две важных фигуры».

Также репортер высказался о причинах разрыва:

«Думаю, скорее это вызвано борьбой за власть, чем ситуацией вокруг (обвинениями в неподобающем поведении и внутреннем расследовании – Спортс). В последние месяцы я сообщал, что ключевые для «Ред Булл» отношения между Ньюи и Хорнером охладились. Они дистанцировались больше, чем раньше, и это должно быть связано с внутрикомандными трениями в «Ред Булл».

Предполагаемая борьба за власть, а также Ньюи временами выдавал некоторые комментарии о том, что его роль в команде и влияние на разработку чемпионских болидов, пожалуй, недооценена, если судить по высказываниям «Ред Булл».

Итальянское издание FormulaPassion также сообщает, что фаворитом в борьбе за Ньюи является «Феррари».

Конструктор всех чемпионских болидов «Ред Булл» Ньюи объявит об уходе из команды в ближайшее время (AMuS)

«Ред Булл» может запретить Ньюи работать в другой команде «Ф-1» до 2027 года (Крэйг Слэйтер)