Индикар. Ньюгардена лишили победы в Сент-Питерсберге спустя 45 дней, Маклоклина – третьего места
«Индикар» объявил о пересмотре результатов первой гонки сезона-2024
Гонщик «Пенске» Джозеф Ньюгарден потерял победу по итогам стартового этапа сезона в Сент-Питерсберге после дисквалификации. Спустя 45 дней после гонки «Индикар» сообщил, что Ньюгарден и его напарник Скотт Маклоклин, финишировавший третьим, исключены из протокола, а еще один представитель «Пенске» Уилл Пауэр получил десятисекундный штраф.
Решение связано с тем, что команда нарушила правила использования обгонной кнопки. «Пенске» манипулировала параметрами кнопки, что позволяло пилотам использовать ее на старте и рестартах. «Индикар» выяснил, что Ньюгарден и Маклоклин получили преимущество за счет этого. Пауэр таким шансом не воспользовался, поэтому был наказан менее сурово.
После пересмотра победа была присуждена гонщику «Эрроу Макларен» Пато О’Уорду, на второе место поднялся Пауэр, на третье – пилот «Андретти» Колтон Херта.
Поменялась ситуация и в личном зачете: Ньюгарден опустился с первой строчки на 11-ю. Новым лидером сезона стал представитель «Чип Гэнасси» Скотт Диксон (79 очков), вторую позицию занимает Херта (77), следом располагаются напарник Диксона Алекс Палоу (67), а также О’Уорд (64) и Пауэр (59).
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