Индикар. Ньюгардена лишили победы в Сент-Питерсберге спустя 45 дней, Маклоклина – третьего места

«Индикар» объявил о пересмотре результатов первой гонки сезона-2024

Гонщик «Пенске» потерял победу по итогам стартового этапа сезона в Сент-Питерсберге после дисквалификации. Спустя 45 дней после гонки «Индикар» сообщил, что Ньюгарден и его напарник Скотт Маклоклин, финишировавший третьим, исключены из протокола, а еще один представитель « » Уилл Пауэр получил десятисекундный штраф.

Решение связано с тем, что команда нарушила правила использования обгонной кнопки. «Пенске» манипулировала параметрами кнопки, что позволяло пилотам использовать ее на старте и рестартах. «Индикар» выяснил, что Ньюгарден и Маклоклин получили преимущество за счет этого. Пауэр таким шансом не воспользовался, поэтому был наказан менее сурово.

После пересмотра победа была присуждена гонщику « » Пато О’Уорду, на второе место поднялся Пауэр, на третье – пилот « » .

Поменялась ситуация и в личном зачете: Ньюгарден опустился с первой строчки на 11-ю. Новым лидером сезона стал представитель «Чип Гэнасси» Скотт Диксон (79 очков), вторую позицию занимает Херта (77), следом располагаются напарник Диксона Алекс Палоу (67), а также О’Уорд (64) и Пауэр (59).

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