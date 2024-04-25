«Ред Булл» может запретить Ньюи работать в другой команде «Ф-1» до 2027 года (Крэйг Слэйтер)

Стало известно об условиях принудительного отпуска Ньюи.

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» покинет команду, где работал с 2006 года, сообщил ряд статусных автоспортивных изданий.

Источники Крэйга Слэйтера подтвердили, что Ньюи действительно рассматривает вариант с уходом. В то же время «Ред Булл» сообщил журналисту Sky Sports, что не получал от Эдриана официального уведомления.

Репортер также поделился мнением о контрактных обязательствах Ньюи:

«У него соглашение с «Ред Булл» до конца 2025-го, и, насколько я понимаю, он должен провести еще один год в принудительном отпуске, если «Ред Булл» настоит на полном выполнении обязательств. Это означало бы, что он не сможет работать в другой команде «Формулы-1» до 2027 года».

Конструктор всех чемпионских болидов «Ред Булл» Ньюи объявит об уходе из команды в ближайшее время (AMuS)

Заявление «Ред Булл»: «Нам неизвестно о переходе Ньюи в какую-либо команду»