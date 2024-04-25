«Ред Булл» может запретить Ньюи работать в другой команде «Ф-1» до 2027 года (Крэйг Слэйтер)

Теги возможные переходы Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Авто

Стало известно об условиях принудительного отпуска Ньюи.

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи покинет команду, где работал с 2006 года, сообщил ряд статусных автоспортивных изданий.

Источники Крэйга Слэйтера подтвердили, что Ньюи действительно рассматривает вариант с уходом. В то же время «Ред Булл» сообщил журналисту Sky Sports, что не получал от Эдриана официального уведомления.

Репортер также поделился мнением о контрактных обязательствах Ньюи:

«У него соглашение с «Ред Булл» до конца 2025-го, и, насколько я понимаю, он должен провести еще один год в принудительном отпуске, если «Ред Булл» настоит на полном выполнении обязательств. Это означало бы, что он не сможет работать в другой команде «Формулы-1» до 2027 года».

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Заявление «Ред Булл»: «Нам неизвестно о переходе Ньюи в какую-либо команду»

8 комментариев
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В 2027 году Ньюи будет под 70. Что-то подсказывает, что он уйдет раньше на "пенсию" и будет спокойно пилить спорткары в свое удовольствие.
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Это предложение, достоверно неизвестно что написано в контакте ньюи , и какие есть пункты о расторжении к примеру. Если он может свалить только через 1.5 года, как вообще могут такие слухи ходить .
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Ньюи списывают из-за возраста?) Пускай идёт в Астон ещё к одному такому же которого Альпин считали староватым)))
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Насколько я знаю это у всех тех. специалистов в контракте прописывают. Иначе конкуренты просто получат много свежих данных при переходе какого то специалиста. Поэтому вариант с пенсией мне видится больше всего.
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можно в Ауди - типа в стороне на отдыхе и полупенсия, а на деле концепт пилить, там готовы за большие деньги
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Ответ swerh
В 2027 году Ньюи будет под 70. Что-то подсказывает, что он уйдет раньше на "пенсию" и будет спокойно пилить спорткары в свое удовольствие.
По сообщениям СМИ Рэдбулл как раз и хочет что бы Ньюи и занимался только суперкаром, а он этим и войной внутри команды недоволен
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