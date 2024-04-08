Дубль «Ред Булл», 3000 кругов лидирования Ферстаппена, Мазепин заявил о шансах вернуться в «Ф-1», «Либерти Медиа» купила MotoGP и другие события Гран-при Японии

Спортс представляет дайджест ключевых событий Гран-при Японии «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен выиграл гонку и пробил отметку в 3000 кругов лидирования четвертым в истории, Перес финишировал вторым, «Ред Булл» сделал третий дубль на четырех этапах, Сайнс стал третьим, гонщиком дня признали Леклера.

В квалификации лучшим также стал Макс – нидерландец повторил личный период, завоевав пять поулов подряд.

2. Риккардо и Албон столкнулись на первом круге и вызвали красные флаги, стюарды признали момент гоночным. До старта Даниэль обещал не упустить очки.

3. Ущерб от последних инцидентов «Уильямса» превысил два миллиона долларов. До Албона в аварию попал Сарджент в практике.

4. Шансы Мазепина на возвращение в «Ф-1» «резко возросли», заявил сам Никита.

5. Владеющая «Ф-1» «Либерти Медиа» приобрела MotoGP.

6. Ферстаппен назвал «странным» возможный переход Алонсо в «Ред Булл» и сообщил, что трения с «Мерседесом» можно «простить и забыть».

7. Другие слухи с трансферного рынка: в «Астон Мартин» отрицают, что сделали предложение Ньюи, шансы Цуноды на место в «Ред Булл» малы, Феттель не является реальным претендентом на место в «Мерседесе», Вольфф прокомментировал варианты с Алонсо и Сайнсом.

8. «Макларен» выступил в Сузуке в особой ливрее, Леклер посвятил шлем Бьянки, попавшему в фатальную аварию 10 лет назад в Японии.

9. Состояние Вольффа выросло до 1,6 миллиарда долларов по оценке Forbes.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии-2024



⏱️ Хроника гонки: «Феррари» забрала подиум в Японии с помощью удачной стратегии. У «Ред Булл» дубль

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🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Китая «Ф-1» (19-21 апреля).

2. Гран-при Америк MotoGP (12-14 апреля).

3. Гонки «Формулы E» в Мизано (13 и 14 апреля).

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