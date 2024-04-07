Ферстаппен преодолел отметку в 3000 кругов лидирования четвертым в истории
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен установил новое достижение на Гран-при Японии.
Трехкратный чемпион мира выиграл гонку и пробил отметку в 3000 кругов лидирования.
Макс – четвертый человек в истории «Формулы-1», которому покорился такой показатель. Лидерами остаются Льюис Хэмилтон (5455 кругов лидирования), Михаэль Шумахер (5111) и Себастьян Феттель (3501).
Лучшим среди действующих пилотов «Ф-1» помимо Хэмилтона и Ферстаппена является Фернандо Алонсо (1773), на счету любого другого активного спортсмена менее тысячи кругов лидирования.
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Как можно сравнивать результаты спортсменов, которые выступали в эпоху 18-19 этапов за сезон и спортсменов в эпоху 22-24 этапов за сезон ?
Просто в приведённой статистике есть Шумахер ( и нет Фанхио).
Также меня бесит когда сравнивают количество набранных очков.