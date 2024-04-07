Ферстаппен преодолел отметку в 3000 кругов лидирования четвертым в истории

Гонщик «Ред Булл» установил новое достижение на Гран-при Японии.

Трехкратный чемпион мира выиграл гонку и пробил отметку в 3000 кругов лидирования.

Макс – четвертый человек в истории «Формулы-1», которому покорился такой показатель. Лидерами остаются (5455 кругов лидирования), (5111) и (3501).

Лучшим среди действующих пилотов «Ф-1» помимо Хэмилтона и Ферстаппена является (1773), на счету любого другого активного спортсмена менее тысячи кругов лидирования.

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