Ферстаппен преодолел отметку в 3000 кругов лидирования четвертым в истории

Теги Михаэль Шумахер Гран-при Японии Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен установил новое достижение на Гран-при Японии.

Трехкратный чемпион мира выиграл гонку и пробил отметку в 3000 кругов лидирования.

Макс – четвертый человек в истории «Формулы-1», которому покорился такой показатель. Лидерами остаются Льюис Хэмилтон (5455 кругов лидирования), Михаэль Шумахер (5111) и Себастьян Феттель (3501).

Лучшим среди действующих пилотов «Ф-1» помимо Хэмилтона и Ферстаппена является Фернандо Алонсо (1773), на счету любого другого активного спортсмена менее тысячи кругов лидирования.

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5 комментариев
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Не люблю лажовую статистику.

Как можно сравнивать результаты спортсменов, которые выступали в эпоху 18-19 этапов за сезон и спортсменов в эпоху 22-24 этапов за сезон ?
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У Феттеля на 4 победы меньше уже, а кругов лидирования больше почти на 500 кругов еще
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Не люблю лажовую статистику. Как можно сравнивать результаты спортсменов, которые выступали в эпоху 18-19 этапов за сезон и спортсменов в эпоху 22-24 этапов за сезон ?
вспомни времена Фанхио и посчитай этапы )
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Ответ ASphotographer
вспомни времена Фанхио и посчитай этапы )
Вот и я про это.
Просто в приведённой статистике есть Шумахер ( и нет Фанхио).
Также меня бесит когда сравнивают количество набранных очков.
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