«Ред Булл» сделал 3 дубля в 4 Гран-при сезона-2024

«Ред Булл» вновь заработал максимальное количество очков.

На Гран-при Японии чемпионы мира сделали дубль: финишировал первым с лучшим кругом, – вторым. В том же порядке пилоты завершили гонки в и Саудовской Аравии.

В Австралии первые две позиции заняла «Феррари». Таким образом, все четыре Гран-при сезона-2024 завершились дублями одной из команд.

Для «Ред Булл» дубль стал 31-м в истории – это пятый показатель среди команд «Формулы-1».

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии-2024

«Феррари» забрала подиум в Японии с помощью удачной стратегии. У «Ред Булл» дубль

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