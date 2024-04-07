«Ред Булл» сделал 3 дубля в 4 Гран-при сезона-2024
«Ред Булл» вновь заработал максимальное количество очков.
На Гран-при Японии чемпионы мира сделали дубль: Макс Ферстаппен финишировал первым с лучшим кругом, Серхио Перес – вторым. В том же порядке пилоты завершили гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии.
В Австралии первые две позиции заняла «Феррари». Таким образом, все четыре Гран-при сезона-2024 завершились дублями одной из команд.
Для «Ред Булл» дубль стал 31-м в истории – это пятый показатель среди команд «Формулы-1».
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии-2024
«Феррари» забрала подиум в Японии с помощью удачной стратегии. У «Ред Булл» дубль
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