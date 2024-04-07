Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии-2024

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Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Японии
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 77 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 64
3. Шарль Леклер («Феррари») – 59
4. Карлос Сайнс («Феррари») – 55
5. Ландо Норрис («Макларен») – 37
6. Оскар Пиастри («Макларен») – 32
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 24
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 24
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 10
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 9
11. Юки Цунода («РБ») – 7
12. Оливер Бермэн («Феррари») – 6
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 3
14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1
15. Алекс Албон («Уильямс») – 0
16. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 0
17. Даниэль Риккардо («РБ») – 0
18. Эстебан Окон («Альпин») – 0
19. Пьер Гасли («Альпин») – 0
20. Валттери Боттас («Заубер») – 0
21. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 141 очко
2. «Феррари» – 120
3. «Макларен» – 69
4. «Мерседес» – 34
5. «Астон Мартин» – 33
6. «РБ» – 7
7. «Хаас» – 4
8. «Уильямс» – 0
9. «Заубер» – 0
10. «Альпин» – 0
 

Гран-при Японии-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й

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19 комментариев
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В очковой зоне ничего интересного в принципе:
- Алонсо пырхается там с Принцессой Уельской;
- да Хэмильтон смотрится просто убойно в борьбе со Строллом и Юки Цунодой.
+8
-4
+4
Первые и вторые номера Мерседеса и Астона идут прям ноздря в ноздрю)
+5
-1
+4
Ответ Ddd Erf
Я надеюсь Ред Булл 2-3 сойдёт и пару раз пилоты накосячат. А фуры продолжат в том же духе. Тогда интрига ого-го будет
Не будет. Забудь. РБ чемпионы, это ясно и отдадут другим они минимальное количество подиумов. :))
+6
-2
+4
Ответ Grigpar
В очковой зоне ничего интересного в принципе: - Алонсо пырхается там с Принцессой Уельской; - да Хэмильтон смотрится просто убойно в борьбе со Строллом и Юки Цунодой.
Мда... дедок по-прежнему почти в одиночку собирает урожай для команды
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Видя сегодняшние результаты Хэмилтона - поверил что без самовозки он практически ноль.
Только дошло? Он без самовозки уже 3 года как ноль.
+2
0
+2
Видя сегодняшние результаты Хэмилтона - поверил что без самовозки он практически ноль.
+1
0
+1
Ответ Ddd Erf
Я надеюсь Ред Булл 2-3 сойдёт и пару раз пилоты накосячат. А фуры продолжат в том же духе. Тогда интрига ого-го будет
Быстрее фуры начнут косячить со стратегиями и к ним плотнячком подойдёт макларен
+2
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Комментарий удален пользователем
Да, пока у Мерседеса нечего реального предложить ни Алонсо, ни Сайнцу
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Борьба Мерседеса за 4(!) место с Астон Мартин в Кубке Конструкторов - результат руководства Вольффа !
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Фернандо и Льюис друз за дружкой идут рядышком пока)
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Ответ grag68
Ну в прошлом году было видно, что Хэм борется с расселом а сейчас ему уже не интересна вся эта возня в песочнице. Мысленно уже в феррари, там новый вызов, новая мотивация.
Однако, почему-то Феттеля смешали с г***м, когда он был в такой же ситуации в рб
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Ответ grag68
Ну в прошлом году было видно, что Хэм борется с расселом а сейчас ему уже не интересна вся эта возня в песочнице. Мысленно уже в феррари, там новый вызов, новая мотивация.
Мало что про прошлый год могу сказать, половину пропустил, хотя я читал про какие то тёрки постоянно и проблемы с разменами пилотов итд . Ладно это мелочь, оказалось с передним крылом что то было, потом на питах поправили, но этим решением пропустить, Хэм сам себе испортил гонку, хотя выше 6 места он бы не приехал. Ладно на этот позор от мерса посмотрел, может позор в следующем ГП пропущу, хз.
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Ответ Великий Алонсо
Только дошло? Он без самовозки уже 3 года как ноль.
Я люблю автомобили Мерседес с 5-ти лет, когда впервые увидел их вживую.
Поэтому я болельщик со стажем.
А победы Мерседеса в Ф1 застили мне глаза на реальный уровень Хэмилтона.
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