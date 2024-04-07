Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии-2024
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Японии
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 77 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 64
3. Шарль Леклер («Феррари») – 59
4. Карлос Сайнс («Феррари») – 55
5. Ландо Норрис («Макларен») – 37
6. Оскар Пиастри («Макларен») – 32
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 24
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 24
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 10
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 9
11. Юки Цунода («РБ») – 7
12. Оливер Бермэн («Феррари») – 6
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 3
14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1
15. Алекс Албон («Уильямс») – 0
16. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 0
17. Даниэль Риккардо («РБ») – 0
18. Эстебан Окон («Альпин») – 0
19. Пьер Гасли («Альпин») – 0
20. Валттери Боттас («Заубер») – 0
21. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 141 очко
2. «Феррари» – 120
3. «Макларен» – 69
4. «Мерседес» – 34
5. «Астон Мартин» – 33
6. «РБ» – 7
7. «Хаас» – 4
8. «Уильямс» – 0
9. «Заубер» – 0
10. «Альпин» – 0
Гран-при Японии-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й
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- Алонсо пырхается там с Принцессой Уельской;
- да Хэмильтон смотрится просто убойно в борьбе со Строллом и Юки Цунодой.
Поэтому я болельщик со стажем.
А победы Мерседеса в Ф1 застили мне глаза на реальный уровень Хэмилтона.