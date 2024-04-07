Фернандо Алонсо: «Возможно, для меня этот уик-энд входит в пятерку лучших в карьере. Но завтра об этом никто не вспомнит»

Теги Гран-при Японии Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

Алонсо остался доволен своим выступлением на Гран-при Японии.

Пилот «Астон Мартин» рассказал, что высоко оценивает то, как провел гоночный уик-энд в целом:

«Думаю, это была одна из моих лучших гонок, один из лучших уик-эндов. Мы провели уик-энд очень сильно, цельно и были быстры. Если оценивать то, как мы провели уик-энд в целом – от первой практики, до финиша гонки, – то его, вероятно, можно отнести к лучшему за последнее время, с учетом прошлого сезона. А может этот уик-энд вообще входит в пятерку лучших за всю мою карьеру. Но об этом никто и никогда не вспомнит. Думаю, о нашем выступлении все забудут уже завтра.

Я чувствовал связь с машиной. Я считаю, что и вчерашнее пятое место в квалификации, и сегодняшнее шестое место в гонке – это вообще не наши позиции, если говорить о возможностях команд.

Мы явно медленнее и «Ред Булл», и «Феррари» – возможно, в данный момент мы даже не находимся с ними в одной лиге. При этом я думаю, что «Макларен» и «Мерседес» тоже быстрее нас. В «Мерседесе» сегодня экспериментировали со стратегией, стартовав на «харде». Это был довольно смелый ход. Но благодаря этому мы смогли отыграть позиции.

В целом я получил от гонки большое удовольствие, было много борьбы. Поэтому я и продолжаю гоняться. Но притом, что я провел один из лучших для себя уик-эндов, в том числе с точки зрения пилотажа, на финише отставание от лидера составило 44 секунды, если я ничего не путаю. Так что в то же время такие гонки не кажутся слишком привлекательными».

Алонсо спросили, что он думает о возможности перейти в «Мерседес» в следующем году и занять место, которое освободит Льюис Хэмилтон:

«Ну, «Мерседес» сейчас находится позади нас. Так что этот вариант не кажется особо привлекательным (смеется)».

Что случилось на Гран-при Японии: «Феррари» стратегически спасла гонку, «Макларен» провалился, «Мерседес» бил экспериментами

6 комментариев
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сообщите Алонсе что не все забудут, Великий Алонсо будет сверлить этой гонкой мозги всем на спортсе вечно)
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Да не, ты легенда F-1 как ни крути.
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Абсолютно верно. Никто не вспомнит этот великолепный гран-при от Алонсо и АМ, т.к. из 10 гонок они таких 7-8 выдают. Это реально норма.
Бывали недочеты и даже провалы, но это единичные случаи.
Ало прост машина конечно.
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Фернандо, у тебя столько идеальных уик-эндов, что невозможно выбрать какой-то один.
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