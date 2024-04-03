«Макларен» представил особую ливрею для Гран-при Японии

Теги Гран-при Японии Макларен Формула-1 Авто

«Макларен» будет использовать особую ливрею на Гран-при Японии.

Дизайн был разработан в рамках совместной акции с компанией Vuse дизайнером MILTZ. Данный вид ливреи будет использоваться эксклюзивно на Гран-при Японии.

Отмечается, что по ходу нынешнего сезона в «Макларене» планируют подготовить еще несколько особых ливрей для разных Гран-при.

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3 комментария
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