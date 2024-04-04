Феттель не является реальным претендентом на место в «Мерседесе» (The Race)

Теги возможные переходы Феррари Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Шансы Феттеля заменить Хэмилтона исчезающе малы.

Слухи о том, что Себастьян Феттель вернется в «Формулу-1» и займет место в «Мерседесе», освобождающееся в виду ухода Льюиса Хэмилтона в «Феррари» в 2025-м, далеки от реальности.

Четырехкратный чемпион мира не является серьезным кандидатом на место в «Мерседесе», сообщает The Race. Команда в последнее время комплиментарно высказывается о Себастьяне из-за уважения к его заслугам и «очень хороших отношений» немца с Хэмилтоном и исполнительным директором «Мерседеса» Тото Вольффом.

В то же время другие пилоты, несомненно, опережают Феттеля в борьбе за свободный кокпит. Себ станет реальным претендентом лишь в случае внезапных и существенных изменений на рынке гонщиков, сообщает издание.

Журналисты отмечают, что форма Феттеля в последние три сезона карьеры не впечатляла. Кроме того, в 2025-м спортсмену будет уже 37 лет, а после ухода из «Ф-1» в конце сезона-2022 у Себастьяна не было полноценной гоночной практики.

«Любое возвращение в «Ф-1», тем более в «Мерседес», выглядит в лучшем случае как нечто маловероятное», – говорится в материале.

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