Даниэль Риккардо: «Я быстро прорвусь в топ-10 и не упущу очки»

Теги Гран-при Японии Формула-1 Даниэль Риккардо Юки Цунода РБ Авто

Риккардо прокомментировал поражение от Цуноды в квалификации.

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо завершил квалификацию к Гран-при Японии 11-м и не пробился в третий сегмент, в то время как его напарник Юки Цунода стал десятым.

«С нашим гоночным темпом все в порядке, и мы на чистой стороне решетки, так что я быстро прорвусь в топ-10. Мы на грани очковой зоны, после хорошего старта окажемся там и не упустим – завтра будут очки.

У меня смешанные эмоции, потому что в глубине души я думаю, что это хорошая сессия, если забыть об итоговом протоколе. Вчера у нас не было никакого наката на сухой трассе, и мы проехали всего несколько кругов утром, включая разворот. Затем, конечно, быстро работали над тем, чтобы найти эти несколько десятых в квалификации. Я доволен, что мы практически там, но все же это не третий сегмент.

Прошло уже 10-15 минут, я немного успокоился – уже не такой злой. Но боец во мне знает, что я был десятым, а затем меня выбили с совсем небольшим запасом. Было бы здорово придать импульс парням, но, если честно, они все кажутся вполне довольными.

После вчерашнего показать сильное выступление – мы должны такое принять. Конечно, это не победа, не собираюсь заходить так далеко, но есть позитивные моменты, за которые мы постараемся держаться», – заявил Даниэль после сессии.

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7 комментариев
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Дэн уже забыл как языком чесал про то, как он надерет пару задниц? Видимо вот оно, завтра))))
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Риккардо: Но боец во мне знает, что я был бы на поуле, если бы 10 пилотов не проехали быстрее меня.
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А потом ты проснёшься
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В крайнем случае мостик попросит Юки пропустить Рика
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Ответ selso99
Столкнется на первом круге с Цунодой и повесит ботинки на гвоздь
В его случае - это бокалы.
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