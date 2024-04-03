Вольфф попал в список миллиардеров по версии Forbes

Тото Вольфф внесен Forbes в список миллиардеров.

Исполнительный директор « » оказался в списке миллиардеров из мира спорта, составляемый журналом Forbes, уже во второй раз

На данный момент, в 2024 году, состояние оценивается в $1,6 млрд. При этом значительную часть средств из состояния Вольффа составляют принадлежащие австрийцу 33 процента акций команды «Мерседес».

При этом стоимость самой команды «Мерседес» на данный момент оценивается в $3,8 млрд.

На чем ездят владельцы команд «Ф-1»? Есть связи с их вложениями?