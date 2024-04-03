Вольфф попал в список миллиардеров по версии Forbes

Теги Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Тото Вольфф внесен Forbes в список миллиардеров.

Исполнительный директор «Мерседеса» оказался в списке миллиардеров из мира спорта, составляемый журналом Forbes, уже во второй раз

На данный момент, в 2024 году, состояние Вольффа оценивается в $1,6 млрд. При этом значительную часть средств из состояния Вольффа составляют принадлежащие австрийцу 33 процента акций команды «Мерседес».

При этом стоимость самой команды «Мерседес» на данный момент оценивается в $3,8 млрд.

На чем ездят владельцы команд «Ф-1»? Есть связи с их вложениями?

5 комментариев
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Ответ Cardboard_monkey
Сразу после ухода сэра, что показательно.
Вольфф второй год попадает в список, а Льюис еще только в следующем уйдет из Мерса. Тут, как раз, благодаря Хэму и стал миллиардером
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Грамотно Вольфф развёл концерн Мерседес на свою долю в бизнесе в 33%.
Обычно менеджерская доля около 10%.
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Ответ Cardboard_monkey
Сразу после ухода сэра, что показательно.
После не значит вследствие
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