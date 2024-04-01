Экс-пилот «Ф-1» Даннер о Хэмилтоне и Леклере: «Феррари» подписала и оставила не тех пилотов»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Кристиан Даннер Даниэль Риккардо Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Даннер поставил Сайнса выше Леклера и Хэмилтона.

Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Даннер назвал ошибкой замену пилота «Феррари» Карлоса Сайнса на Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

По мнению немецкого эксперта, Сайнс превосходит и Хэмилтона, и своего нынешнего напарника Шарля Леклера.

«Если меня как будущего первого номера меняет уволенный гонщик, это тяжелая ситуация. Сайнс подходит к делу с самоотдачей, радостью и агрессией, и мне это очень нравится. Необходима страсть: «Только я никто другой», и я вижу такой настрой в его глазах – в каждом повороте.

В данный момент Карлос Сайнс мешает все карты в «Феррари». Во-первых, команда подписала не того гонщика на следующий год: «Хэмилтон отстает, я гораздо лучше». Во-вторых, если команде понадобился Хэмилтон, то она оставила не того пилота: «Ведь я быстрее».

Это большая политика. [Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер] должен был подождать чуть дольше. Не было необходимости спешить», – заявил Даннер.

Кристиан высказался о Хэмилтоне, признав, что в текущей ситуации существуют предпосылки для ухудшения результатов:

«Льюис действительно стал словно чумным для «Мерседеса». И не сказать, что он внезапно стал отставать как Риккардо. Я бы не стал винить Льюиса за неудачи.

Но ясно одно: учитывая, в какой форме Сайнс, как он держит под контролем Леклера, Фред Вассер, пожалуй, поторопился с решением».

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14 комментариев
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Если Сайнс еще одну гонку выше Леклера проедет, его новым Сенной начнут звать, не иначе.
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Ответ Dmitry Grinin
2021 не в счет?
15-7 по квалам
14-8 по гонкам.
Сайнс выиграл тот сезон только из-за того что Стролл въехал в машину Леклера в Венгрии.
Да и из последних 10 квалификаций Сайнс выиграл только одну,начиная с Японии и до конца сезона Леклер был быстрее во всех квалах и гонках.
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Только дураки судят по паре гонок, это я про сайнса и Эклера, видел и обратные их выступления когда сайнс искал гравий постоянно, а эклер его уверенно опережал. Что касается тестера корытседеса Хэма, не очень понимаю претензий, он тестит ведро в практиках, немного отстаёт в квалах при этом , 3 гонки ему слил мерс поломками , и сливом по тактике, дуракам экспертам надо быть готовым к тому что его сливы будут регулярными, мерс собрался тестировать и в гонках теперь.
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+8
Очередной донный эсперд...
+5
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Сайнс пока не в одном сезоне не опередил Леклера, начинает хорошо, потом скатывается
+6
-5
+1
Ответ яков коган
Сайнс пока не в одном сезоне не опередил Леклера, начинает хорошо, потом скатывается
2021 не в счет?
+7
-6
+1
Пока рано делать ыыводы.
Оценить ситуацию можно будет ближе к середине сезона.
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