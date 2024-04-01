Экс-пилот «Ф-1» Даннер о Хэмилтоне и Леклере: «Феррари» подписала и оставила не тех пилотов»

Даннер поставил Сайнса выше Леклера и Хэмилтона.

Бывший гонщик «Формулы-1» назвал ошибкой замену пилота «Феррари» на из «Мерседеса».

По мнению немецкого эксперта, Сайнс превосходит и Хэмилтона, и своего нынешнего напарника .

«Если меня как будущего первого номера меняет уволенный гонщик, это тяжелая ситуация. Сайнс подходит к делу с самоотдачей, радостью и агрессией, и мне это очень нравится. Необходима страсть: «Только я никто другой», и я вижу такой настрой в его глазах – в каждом повороте.

В данный момент Карлос Сайнс мешает все карты в « ». Во-первых, команда подписала не того гонщика на следующий год: «Хэмилтон отстает, я гораздо лучше». Во-вторых, если команде понадобился Хэмилтон, то она оставила не того пилота: «Ведь я быстрее».

Это большая политика. [Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер] должен был подождать чуть дольше. Не было необходимости спешить», – заявил Даннер.

Кристиан высказался о Хэмилтоне, признав, что в текущей ситуации существуют предпосылки для ухудшения результатов:

«Льюис действительно стал словно чумным для «Мерседеса». И не сказать, что он внезапно стал отставать как Риккардо. Я бы не стал винить Льюиса за неудачи.

Но ясно одно: учитывая, в какой форме Сайнс, как он держит под контролем Леклера, Фред Вассер, пожалуй, поторопился с решением».

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