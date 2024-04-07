Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Японии
Леклера признали лучшим пилотом дня на Гран-при Японии.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
Леклер начал гонку на «Сузуке» с 8-й позиции, но за счет стратегии с одной остановкой сумел прорваться на третью позицию, однако все-таки не удержал ее в борьбе с напарником и закончил заезд 4-м.
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Карлом приехал выиграл гонку и приехал на подиум во всех гран при
Напарник к нему подъезжал, снимая чуть ли не по секунде с круга, а затем таким же темпом от него уезжал))
И обогнал бы его легко, с помощью команды или без. «Готовность жертвовать» ахаха😂
За последние 20+ гонок Сайнс единственный, кто побеждал не из РБ. Но по-прежнему "середняк", который продолжает укатывать своего напарника.