Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Японии

признали лучшим пилотом дня на .

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

Леклер начал гонку на «Сузуке» с 8-й позиции, но за счет стратегии с одной остановкой сумел прорваться на третью позицию, однако все-таки не удержал ее в борьбе с напарником и закончил заезд 4-м.

Мегабитва в Японии: Норрис, Сайнс и Алонсо в погоне за «Ред Булл»