Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Японии

Теги Гран-при Японии Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклера признали лучшим пилотом дня на Гран-при Японии.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

Леклер начал гонку на «Сузуке» с 8-й позиции, но за счет стратегии с одной остановкой сумел прорваться на третью позицию, однако все-таки не удержал ее в борьбе с напарником и закончил заезд 4-м.

Мегабитва в Японии: Норрис, Сайнс и Алонсо в погоне за «Ред Булл»

41 комментарий
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Шарль молодец на убитом медиуме держал темп хороший половину гонки
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Ответ Ононаоно
Может после этого взбодрится, а то раскис совсем, что середняк Сайнс его объезжает каждую гонку.
Если Сайнс середняк, что же Шарль его укатать не может?

Карлом приехал выиграл гонку и приехал на подиум во всех гран при
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Думаю заслуженно, как минимум за отличную работу на медиуме, ну и снимаю шляпу конечно перед стратегами)
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может какой-то приз можно дать механикам РБ? как они красиво сделали все на пите для Цуноды, столько машин сразу заехало, они сделали лучше всех, и выиграли для Юки пару мест, а дальше он уже сам справился, не пустил Стролла и взял свое очко. Круто сработали, давно такого не видел.
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Ответ Фанат спорта01
Либо машина подходит одному и не подходит другому? Текущая машина Феррари склонна к недостаточной поворачиваемости которую Шарль ненавидит.
Но при этом она позволяет приближаться к РБ, Шарлю стоит адаптироваться если хочет доказать что он лучший
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Ответ Сулейман Гендугов
Думаю заслуженно, как минимум за отличную работу на медиуме, ну и снимаю шляпу конечно перед стратегами)
Нечасто такое можно услышать про стратегов Феррари но в этот раз отработали прекрасно
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Ответ Марат Кагин
Он продемонстрировал командный дух и готовность жертвовать
самому не смешно?
Напарник к нему подъезжал, снимая чуть ли не по секунде с круга, а затем таким же темпом от него уезжал))
И обогнал бы его легко, с помощью команды или без. «Готовность жертвовать» ахаха😂
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Ответ @yramydr
Если Сайнс середняк, что же Шарль его укатать не может? Карлом приехал выиграл гонку и приехал на подиум во всех гран при
Ты не понимаешь, это другое.... )))
За последние 20+ гонок Сайнс единственный, кто побеждал не из РБ. Но по-прежнему "середняк", который продолжает укатывать своего напарника.
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Может после этого взбодрится, а то раскис совсем, что середняк Сайнс его объезжает каждую гонку.
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Молодец Шарль! Удачи в следующих гонках.
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Ответ sir_shir
вот кто бы что не говорил, а супер молодец в этой гонке Сайнс (при всем уважении к Шарлю) !
А что Сасайнс такого сделал? Уже по первому отрезку было видно, что он быстрее Норриса, те поняв, что надо что-то делать самоустранились стратегией))). Сайнс тупо докатил машину куда и должен был.
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Всё хорошо наконец то Феррари начали работать темп есть . Дальше посмотрим.Стратегам зачёт.
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До Сайнса всё равно ещё работать и работать. В этот раз помогли стратеги, в следующий пора уже самому.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
может какой-то приз можно дать механикам РБ? как они красиво сделали все на пите для Цуноды, столько машин сразу заехало, они сделали лучше всех, и выиграли для Юки пару мест, а дальше он уже сам справился, не пустил Стролла и взял свое очко. Круто сработали, давно такого не видел.
у них будет денежный приз, который всегда приятнее )
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Ответ Игорь Шмидт
Цунода или Сайнс. При чем тут Эклер? 0_о
Щас фанаты Леклера объяснят все. Просто со стратой не повезло и опять Сайнса тянут за уши)
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Ответ @yramydr
Если Сайнс середняк, что же Шарль его укатать не может? Карлом приехал выиграл гонку и приехал на подиум во всех гран при
Ну так а кто сказал, что Леклер топ? Пилот выше среднего, да, но нестабильный
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Либо Шарль, либо Юки
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😂😂👍
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Заслуженно. провёл длинный отрезок на медиуме, боролся. Хотелось бы конечно видеть на этом месте Юки, он конечно не так популярен, но это была хорошая домашняя гонка.
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Непонятно, почему Леклер?)
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Сейчас фанатки няшки объяснят всем, в чем сегодняшнее величие гонщика дня, а остальных заминусят😂
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Ответ Grigpar
Это необоснованно. На гран-при Японии при таком выступлении Цуноды могли бы и ему дать.
Что значит "дать", если голосуют все желающие?
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Ответ Grigpar
Это необоснованно. На гран-при Японии при таком выступлении Цуноды могли бы и ему дать.
При каком таком? 10-ым стартовал - 10-ым приехал. Единственная машина, которая быстрее из второй десятки - это АМ Стролла. Но, во-первых, он стартовал 16-ым, а во-вторых - это Стролл.
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Ответ Сергей Евсеев
Это какой-то фарс. Сайнс был лучше, Алонсо был лучше, Цунода не хуже, как минимум. Про Ферстаппена даже говорить неудобно.
сколько позиций отыграли все вами перечисленные и Шарль?
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Это необоснованно. На гран-при Японии при таком выступлении Цуноды могли бы и ему дать.
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Ответ Ононаоно
Может после этого взбодрится, а то раскис совсем, что середняк Сайнс его объезжает каждую гонку.
Ладно бы это было одну - две гонки но Карлос быстрее с предсезонных тестов, так что либо Шарль не в себе либо Карлос нашел себя
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Ответ Incendier Deafening
А что Сасайнс такого сделал? Уже по первому отрезку было видно, что он быстрее Норриса, те поняв, что надо что-то делать самоустранились стратегией))). Сайнс тупо докатил машину куда и должен был.
факт в том, что Шарль не сделал чего-то большего, чем Сайнс или кто-то другой, гонщик дня тот ещё
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Преступление. Алонсо на 4-й по силе машине отоборонялся, Цунода удерживал невероятный темп на протяжении всей гонки, попал в очки, Ферзь забрал победу и бк, но конечно, заберёт Шарль, который ничего не сделал
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