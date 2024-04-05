Никита Мазепин: «Шансы вернуться в «Ф-1» резко возросли после снятия санкций»

Мазепин верит, что способен вновь пробиться в «Формулу-1».

Бывший пилот « » Никита Мазепин сообщил о том, что вероятность возвращения в «Ф-1» существенно повысилась после того, как Европейский суд снял санкции со спортсмена.

«Конечно, после решения суда шансы резко возросли. Но вернуться в «Формулу-1» не так просто. Туда сложно попасть, а вернуться еще сложнее. Но когда мы только начали судиться, в успех практически никто не верил. Поэтому, как бы сейчас абсурдно и смешно ни звучало, я верю, что мое возвращение в «Формулу-1» возможно.

Но для начала нужно добиться имплементации решения суда. Это не так просто, как кажется.

Есть огромное количество людей в «Формуле-1» и вне ее, которые адекватно понимают эту ситуацию и написали мне слова поддержки. Мне недавно исполнилось 25 лет. Я считаю, что могу еще долго выступать в спорте. Я на это настроен», – заявил Никита.

Суд ЕС снял все санкции с Никиты Мазепина

Никита Мазепин: «Жду скорого решения по суду с «Хаасом»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram