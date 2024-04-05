Никита Мазепин: «Шансы вернуться в «Ф-1» резко возросли после снятия санкций»

Теги Формула-1 Хаас Никита Мазепин Авто

Мазепин верит, что способен вновь пробиться в «Формулу-1».

Бывший пилот «Хааса» Никита Мазепин сообщил о том, что вероятность возвращения в «Ф-1» существенно повысилась после того, как Европейский суд снял санкции со спортсмена.

«Конечно, после решения суда шансы резко возросли. Но вернуться в «Формулу-1» не так просто. Туда сложно попасть, а вернуться еще сложнее. Но когда мы только начали судиться, в успех практически никто не верил. Поэтому, как бы сейчас абсурдно и смешно ни звучало, я верю, что мое возвращение в «Формулу-1» возможно.

Но для начала нужно добиться имплементации решения суда. Это не так просто, как кажется.

Есть огромное количество людей в «Формуле-1» и вне ее, которые адекватно понимают эту ситуацию и написали мне слова поддержки. Мне недавно исполнилось 25 лет. Я считаю, что могу еще долго выступать в спорте. Я на это настроен», – заявил Никита.

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15 комментариев
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Никитос, извини, но ты там нахрен никому не нужен. Как и твой бывший напарник, но тот хотя бы девок не щипал.
Ищи серию попроще.
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Ахаха, Рома Ротенберг номер два.
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Ответ Caerly
Никитос, извини, но ты там нахрен никому не нужен. Как и твой бывший напарник, но тот хотя бы девок не щипал. Ищи серию попроще.
С чего бы Мазепина с Миком равнять? Ему так то Мик Шумахер в каждой гонке почти по минуте привозил
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Упаси бог этого гоночного гения еще раз в формуле увидеть.Только тележку с супермаркета можно доверить,и то ведь вернет без колес или погнет
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Никит, не надо, не позорь...
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Хорошо он там перед интервью наштырился !
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Папа может...
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Тото выехал на переговоры
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Ну вот кто за него болеет? Реально фанаты есть? Он же просто тупой.
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Ответ ALMANAC
Тото выехал на переговоры
Не, поехал предлагать занять его место. Никита же не сказал, кем вернётся в Ф-1. Будет руководить Мерседес и вернёт его на вершину.
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ты диджей (в лучшем случае,но и не в твоем тоже))),а не автогонщик - смирись!
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Ответ Caerly
Никитос, извини, но ты там нахрен никому не нужен. Как и твой бывший напарник, но тот хотя бы девок не щипал. Ищи серию попроще.
Увидишь, что в Хаасе или Уильямсе Никитку оторвут за милую душу. Главное чтоб его папочка, по совместительству король удобрений, платил в 3 раза больше, чем другие рентачи
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Ответ Великий Алонсо
С чего бы Мазепина с Миком равнять? Ему так то Мик Шумахер в каждой гонке почти по минуте привозил
Мик на фоне Никитки был как Алонсо на фоне Стролла. Я даже не представляю, если бы Алонсо, Макс, Леклер оказались в одной команде с Никиткой. Там бы 2 секунды было разницы, а в дождь все 4
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