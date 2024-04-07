Ущерб «Уильямса» от последних аварий превысил $2 млн (The Race)
Аварии пилотов обходятся «Уильямсу» в миллионы.
На Гран-при Японии «Уильямс» попал в очередную аварию: на старте сошел Алекс Албон после столкновения с гонщиком «РБ» Даниэлем Риккардо.
Ранее Логан Сарджент разбил болид в практике в Сузуке, а Албон – в тренировке перед Гран-при Австралии.
По информации The Race, ущерб от недавних инцидентов уже превысил два миллиона долларов.
Шасси Алекса направят на базу в Гроуве для починки перед Гран-при Китая, который пройдет с 19 по 21 апреля.
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