Ущерб «Уильямса» от последних аварий превысил $2 млн (The Race)

Теги Гран-при Японии Гран-при Китая Гран-при Австралии Уильямс Формула-1 Александр Албон Логан Сарджент Авто

Аварии пилотов обходятся «Уильямсу» в миллионы.

На Гран-при Японии «Уильямс» попал в очередную аварию: на старте сошел Алекс Албон после столкновения с гонщиком «РБ» Даниэлем Риккардо.

Ранее Логан Сарджент разбил болид в практике в Сузуке, а Албон – в тренировке перед Гран-при Австралии.

По информации The Race, ущерб от недавних инцидентов уже превысил два миллиона долларов.

Шасси Алекса направят на базу в Гроуве для починки перед Гран-при Китая, который пройдет с 19 по 21 апреля.

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4 комментария
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Пора уже может перестать шутить про Мика тогда? Сезон только начался при этом.
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Верните Латифи
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Катя на телефоне, только позвоните ему и он к вечеру будет у Вас...
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Ответ Антон Якимцев
Пора уже может перестать шутить про Мика тогда? Сезон только начался при этом.
И начинать прощупывать возможности выхода на Никиту 😁
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