Ущерб «Уильямса» от последних аварий превысил $2 млн (The Race)

Аварии пилотов обходятся «Уильямсу» в миллионы.

На Гран-при Японии « » попал в очередную аварию: на старте сошел после столкновения с гонщиком «РБ» Даниэлем Риккардо.

Ранее Логан Сарджент разбил болид в практике в Сузуке, а Албон – в тренировке перед .

По информации The Race, ущерб от недавних инцидентов уже превысил два миллиона долларов.

Шасси Алекса направят на базу в Гроуве для починки перед , который пройдет с 19 по 21 апреля.

Риккардо и Албон столкнулись на первом круге Гран-при Японии – гонку остановили красными флагами

Авария-позор в «Ф-1»: пилот не узнал поворот, вырулил на траву и раскрошил об стену все новинки

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