Даниил Квят: «У Марко и Хорнера остался мой номер – не знаю, кто побеждает в борьбе за власть в «Ред Булл»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Даниил Квят WEC Авто

Квят предложил «Ред Булл» связаться с ним на фоне «борьбы за власть».

Бывший пилот «Ред Булл» Даниил Квят, ныне выступающий в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), прокомментировал неопределенность с гонщиками чемпионской команды и напряжение между боссами Гельмутом Марко и Кристианом Хорнером.

«Ситуация выглядит несколько хаотично. Лично я не особо удивлен.

Похоже, им нравится возвращать старых друзей, так что, если кто-то хочет связаться, у них остался мой номер. Не знаю, кто сейчас важнее – Гельмут или Кристиан. Не знаю, кто побеждает в борьбе за власть. Будет довольно интересно», – сообщил Даниил в интервью Speed City Broadcasting.

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7 комментариев
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Квят наносит ответный удар. В Рб меняют Макса на Квята по ходу сезона, на фоне этого Келли Пике возвращается к нему
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без шансов
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Механиков развлечь игрой на гитаре если только.
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А он уже передумал насчёт декларации о нейтралитете, которую отказался подписать в 2022, или получил гоночную лицензию другой страны? :)
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Ответ RusSt
Квят наносит ответный удар. В Рб меняют Макса на Квята по ходу сезона, на фоне этого Келли Пике возвращается к нему
а можно чтобы она не возвращалась, Даня старый уже, пусть к Цуноде идёт.
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Ответ NecoArc
А он уже передумал насчёт декларации о нейтралитете, которую отказался подписать в 2022, или получил гоночную лицензию другой страны? :)
О, он у нас теперь по бумагам итальянец. Вопрос снимается.
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