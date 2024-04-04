Даниил Квят: «У Марко и Хорнера остался мой номер – не знаю, кто побеждает в борьбе за власть в «Ред Булл»

Квят предложил «Ред Булл» связаться с ним на фоне «борьбы за власть».

Бывший пилот «Ред Булл» , ныне выступающий в чемпионате мира по гонкам на выносливость ( ), прокомментировал неопределенность с гонщиками чемпионской команды и напряжение между боссами и .

«Ситуация выглядит несколько хаотично. Лично я не особо удивлен.

Похоже, им нравится возвращать старых друзей, так что, если кто-то хочет связаться, у них остался мой номер. Не знаю, кто сейчас важнее – Гельмут или Кристиан. Не знаю, кто побеждает в борьбе за власть. Будет довольно интересно», – сообщил Даниил в интервью Speed City Broadcasting.

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