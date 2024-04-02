Марко не убежден в уровне Цуноды, шансы Юки на место в «Ред Булл» малы (BBC)

Цунода является аутсайдером в борьбе за место в «Ред Булл».

Журналист BBC Эндрю Бенсон сообщил о претендентах на кокпит в «Ред Булл» в следующем сезоне.

Пилоту «РБ» пока не удалось укрепить свои позиции, несмотря на уверенные победы над напарником . Ситуация завязана на отношении к японцу со стороны советника «Ред Булл» .

«В данный момент ни Риккардо, ни Цунода не являются вероятными претендентами на место в «Ред Булл» в 2025 году в случае ухода или Переса.

Цунода переигрывает Риккардо с момента возвращения того в «Ф-1» посреди прошлого сезона. Похоже, в данный момент австралиец все еще не вернулся к форме, которую показывал в «Ред Булл» и «Рено» до спада в «Макларене».

И Риккардо рискует потерять место в не столь далеком будущем по ходу этого сезона. Тогда его в «РБ» заменит резервный пилот , который впечатлил в прошлом году.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко невысоко оценивает Цуноду, которого навязала «Хонда», партнер по двигателям. Некоторые люди внутри «РБ» говорят, что это несправедливо, ведь пока Цунода выступает на элитном уровне в нынешнем сезоне. Однако Марко в этом еще не убежден.

Поэтому претенденты на любое свободное место в «Ред Булл» те же, что и в случае любой другой команды – потенциально список возглавляют Фернандо Алонсо и Карлос Сайнс», – сообщил Бенсон.

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