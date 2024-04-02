Марко не убежден в уровне Цуноды, шансы Юки на место в «Ред Булл» малы (BBC)

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Цунода является аутсайдером в борьбе за место в «Ред Булл».

Журналист BBC Эндрю Бенсон сообщил о претендентах на кокпит в «Ред Булл» в следующем сезоне.

Пилоту «РБ» Юки Цуноде пока не удалось укрепить свои позиции, несмотря на уверенные победы над напарником Даниэлем Риккардо. Ситуация завязана на отношении к японцу со стороны советника «Ред Булл» Гельмута Марко.

«В данный момент ни Риккардо, ни Цунода не являются вероятными претендентами на место в «Ред Булл» в 2025 году в случае ухода Ферстаппена или Переса.

Цунода переигрывает Риккардо с момента возвращения того в «Ф-1» посреди прошлого сезона. Похоже, в данный момент австралиец все еще не вернулся к форме, которую показывал в «Ред Булл» и «Рено» до спада в «Макларене».

И Риккардо рискует потерять место в не столь далеком будущем по ходу этого сезона. Тогда его в «РБ» заменит резервный пилот Лиам Лоусон, который впечатлил в прошлом году.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко невысоко оценивает Цуноду, которого навязала «Хонда», партнер по двигателям. Некоторые люди внутри «РБ» говорят, что это несправедливо, ведь пока Цунода выступает на элитном уровне в нынешнем сезоне. Однако Марко в этом еще не убежден.

Поэтому претенденты на любое свободное место в «Ред Булл» те же, что и в случае любой другой команды – потенциально список возглавляют Фернандо Алонсо и Карлос Сайнс», – сообщил Бенсон.

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7 комментариев
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Ответ Mittermeyer
Сколько раз Цуноде на бич-болиде надо отыметь Хэмилтона, чтобы Марко пустил его в старшую команду. Хэмилтон уже сидеть не может, а Цунода все ещё в младшей команде с улыбакой катается
Казалось бы, причем тут Хэм, если у Цуноды борьба позади топ-5 команд и с Дэном. Но диванный со спортса найдет причину как приплетать его
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Ответ DonaldBrashear 2.0
ну не знаю, помню Ф-2, сражение Шварцмана, Мазепина, Цунода, Чжоу, Шумахер, Другович, Айлотт и прочие, очень хороший был состав тогда. Цунода единственный из них, кто очень прибавил и превратился в хорошего гонщика. В нем видна вот природная скорость что ли, талант. Мне лично очень радостно наблюдать за его прогрессом, с каждым годом становится все лучше и лучше, часто не везет правда + горячий парень и выдает глупости иногда, но по скорости реально хорошо, Макса в первые годы карьеры напоминает. в Рб реально было бы его интересно увидеть. Лучше Переса был мне кажется.
Не сказал бы, что Цунода показывает что-то большее, чем тот же Джоу.
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Цунода не особо внушает доверия, но глянуть в Ред Булл на него было бы интересно
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