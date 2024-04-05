В «Астон Мартин» отрицают, что сделали предложение Ньюи

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал информацию об интересе его команды к главе конструкторского бюро «Ред Булл» .

На Гран-при Японии Крака напрямую спросили, сделал ли «Астон Мартин» предложение Ньюи.

«Нет!

Слушайте, у нас очень сильная техническая команда, есть Дэн [Фэллоус], Том [Маккаллоу], Лука [Фурбатто]. Недавно присоединился . Мы вполне довольны текущим положением», – ответил Майк Sky Sports.

Менеджер также высказался о том, что «Астон Мартин» якобы активнее других черпает идеи для болида у «Ред Булл»:

«Когда регламент на том этапе, на котором находится сейчас, и останется неизменным в течение нескольких лет, существует тренд на сближение машин.

Болиды становятся более схожими по своей философии, так что не думаю, что наша машина является какой-то особенной в сравнении с соперниками, если честно».

В «Астон Мартин» предложили контракт Ньюи (Autosport)

Переговоры Ньюи с «Феррари» находятся в продвинутой стадии (Bild)