Макс Ферстаппен об Алонсо: «Для «Ред Булл» было бы странно подписывать контракт с 42-летним гонщиком»

Теги возможные переходы Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен поделился мнением о шансе стать напарником Алонсо.

По мнению пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, приглашение возрастного Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» стало бы «странным» решением. В то же время трехкратный чемпион «Формулы-1» подчеркнул, что ему неважно, с кем выступать.

«Мне все равно, кто напарник. Команде я тоже это сказал. Я всегда уверен в себе и, на мой взгляд, я сильнее всех.

Но, если интересует мое мнение, я бы посчитал странным подписание контракта с пилотом, которому 42 года. У «Ред Булл» всегда была традиция тренировать собственных молодых гонщиков. Когда команда подписала Серхио Переса, то уже отошла от данного тренда, а контракт с 42-летним стал бы еще большим отклонением.

Мы хорошо ладим с Фернандо, дело не в этом. Но я также смотрю в будущее команды. В конце концов, ей решать, кому выступать», – сообщил Макс.

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6 комментариев
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Алонсо ещё даже не подписали, а Ферстаппен уже обосрался))
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Было бы интересно посмотреть Алонсо у руля РедБулла
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Прыщик чего-то затрясся
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Возрастная дискриминация/двойные стандарты.

Ферстаппен грозится уйти из команды если уволят 80-летнего доктора Марко/ не понимает зачем ему 42-летний напарник.
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Слишком высоко Максим себя вознёс. Плохо кончит.
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Ответ sdds sdsd
Прыщик чего-то затрясся
Ну понятно. Алонсо далеко не перес, что то на вроде хэма, да ещё и белый))
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