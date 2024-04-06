Макс Ферстаппен об Алонсо: «Для «Ред Булл» было бы странно подписывать контракт с 42-летним гонщиком»
Ферстаппен поделился мнением о шансе стать напарником Алонсо.
По мнению пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, приглашение возрастного Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» стало бы «странным» решением. В то же время трехкратный чемпион «Формулы-1» подчеркнул, что ему неважно, с кем выступать.
«Мне все равно, кто напарник. Команде я тоже это сказал. Я всегда уверен в себе и, на мой взгляд, я сильнее всех.
Но, если интересует мое мнение, я бы посчитал странным подписание контракта с пилотом, которому 42 года. У «Ред Булл» всегда была традиция тренировать собственных молодых гонщиков. Когда команда подписала Серхио Переса, то уже отошла от данного тренда, а контракт с 42-летним стал бы еще большим отклонением.
Мы хорошо ладим с Фернандо, дело не в этом. Но я также смотрю в будущее команды. В конце концов, ей решать, кому выступать», – сообщил Макс.
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