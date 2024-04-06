Ферстаппен повторил личный рекорд, выиграв пять поулов подряд
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в пятый раз подряд начнет гонку с поул-позиции.
Трехкратный чемпион «Формулы-1» оказался быстрейшим в квалификации к Гран-при Японии. Успех стал для нидерландца пятым кряду с Гран-при Абу-Даби-2023.
Макс повторил длиннейшую для себя серию, которую установил в прошлом году. Рекордсменом «Ф-1» остается Айртон Сенна (восемь поулов подряд в 1988-1989 годах), лучшим среди действующих пилотов является Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (семь в 2015-м).
Гран-при Японии-2024. Ферстаппен выиграл квалификацию, Перес – 2-й, Норрис – 3-й
Макс Ферстаппен: «Хочется каждый круг проезжать идеально, но главное оказаться на поуле»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram