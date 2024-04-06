Ферстаппен повторил личный рекорд, выиграв пять поулов подряд

Гонщик « » Макс Ферстаппен в пятый раз подряд начнет гонку с поул-позиции.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» оказался быстрейшим в квалификации к Гран-при Японии. Успех стал для нидерландца пятым кряду с Гран-при Абу-Даби-2023.

Макс повторил длиннейшую для себя серию, которую установил в прошлом году. Рекордсменом «Ф-1» остается (восемь поулов подряд в 1988-1989 годах), лучшим среди действующих пилотов является из « » (семь в 2015-м).

Гран-при Японии-2024. Ферстаппен выиграл квалификацию, Перес – 2-й, Норрис – 3-й

Макс Ферстаппен: «Хочется каждый круг проезжать идеально, но главное оказаться на поуле»

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