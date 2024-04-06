Ферстаппен повторил личный рекорд, выиграв пять поулов подряд

Теги Айртон Сенна Гран-при Японии Льюис Хэмилтон Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в пятый раз подряд начнет гонку с поул-позиции.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» оказался быстрейшим в квалификации к Гран-при Японии. Успех стал для нидерландца пятым кряду с Гран-при Абу-Даби-2023.

Макс повторил длиннейшую для себя серию, которую установил в прошлом году. Рекордсменом «Ф-1» остается Айртон Сенна (восемь поулов подряд в 1988-1989 годах), лучшим среди действующих пилотов является Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (семь в 2015-м).

Гран-при Японии-2024. Ферстаппен выиграл квалификацию, Перес – 2-й, Норрис – 3-й

Макс Ферстаппен: «Хочется каждый круг проезжать идеально, но главное оказаться на поуле»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий