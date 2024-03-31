Тото Вольфф о поиске замены Хэмилтону: «Вариант с Алонсо кажется очень интересным. Сайнс тоже хорош»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Астон Мартин Тото Вольфф Авто

Вольфф рассказал о поиске замены для Хэмилтона.

По словам исполнительного директора «Мерседеса», в команде пока не определились с тем, кто именно заменит Льюиса Хэмилтона в следующем году.

Вольфф отметил, что варианты с Алонсо и Сайнсом – у обоих гонщиков нет подтвержденных контрактов на следующий сезон, – кажутся ему весьма интересными.

При этом Вольфф также добавил, что не хотел бы торопиться с продвижением в «Формулу-1» юниора «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Я пока не знаю (кто заменит Хэмилтона). Думаю, во многом ситуация будет зависеть от того, что собирается делать Макс Ферстаппен.

Более того, у нас в программе есть молодой парень, который подает большие надежды, и мне бы не хотелось усиливать на него давление. И сейчас кажется, что он может стать одним из лучших.

При этом мы не хотим утопить его, сразу бросив в бой и посадив за руль болида «Формулы-1» в 17 лет. Так что у нас есть несколько вариантов сценария, которой мы могли бы для него разыграть.

Если говорить о пилотах, которые могут оказаться на рынке – то вариант с Фернандо Алонсо будет очень интересным. Карлос Сайнс тоже очень хорош. Так что варианты есть. В этот раз мы скорее возьмем на себя роль невесты, которой очень непросто добиться», – рассказал Вольфф.

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11 комментариев
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Но вообще Фернандо конечно это уникум. В 42 года "интересный вариант" для топ-команд.
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Совсем не уверен, что Алонсо и Сайнц захотят в Мерседес. Если например АМ получится переманить Ньюи, то они будут очень серьезными претендентами на 2026 год. Да и без Ньюи пока явного смысла у Алонсо переходить в Мерс нет.
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Ответ Александр Воронин
Совсем не уверен, что Алонсо и Сайнц захотят в Мерседес. Если например АМ получится переманить Ньюи, то они будут очень серьезными претендентами на 2026 год. Да и без Ньюи пока явного смысла у Алонсо переходить в Мерс нет.
Только АМ это все равно 1 место, так что оба там не окажутся
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Ответ GODZILLA
Тото не теряет надежд подписать Макса видимо в Рассела не сильно верит
Ферстапен не решит проблем Мерседеса
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Ответ Сулейман Гендугов
Мне кажется Алонсо проиграет Расселу, хотя может я и не прав. А вот с Сайнсом совсем неоднозначно
Как раз наоборот. Расселла Алонсо раскатает легко, а вот с Сайнцем будет сложнее. Но тоже раскатает. Единственный гонщик, в паре с которым я бы отдал преимущество не Фернандо, это Макс.
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