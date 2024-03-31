Тото Вольфф о поиске замены Хэмилтону: «Вариант с Алонсо кажется очень интересным. Сайнс тоже хорош»

Вольфф рассказал о поиске замены для Хэмилтона.

По словам исполнительного директора «Мерседеса», в команде пока не определились с тем, кто именно заменит в следующем году.

отметил, что варианты с Алонсо и Сайнсом – у обоих гонщиков нет подтвержденных контрактов на следующий сезон, – кажутся ему весьма интересными.

При этом Вольфф также добавил, что не хотел бы торопиться с продвижением в «Формулу-1» юниора « » Андреа Кими Антонелли.

«Я пока не знаю (кто заменит Хэмилтона). Думаю, во многом ситуация будет зависеть от того, что собирается делать Макс Ферстаппен.

Более того, у нас в программе есть молодой парень, который подает большие надежды, и мне бы не хотелось усиливать на него давление. И сейчас кажется, что он может стать одним из лучших.

При этом мы не хотим утопить его, сразу бросив в бой и посадив за руль болида «Формулы-1» в 17 лет. Так что у нас есть несколько вариантов сценария, которой мы могли бы для него разыграть.

Если говорить о пилотах, которые могут оказаться на рынке – то вариант с будет очень интересным. тоже очень хорош. Так что варианты есть. В этот раз мы скорее возьмем на себя роль невесты, которой очень непросто добиться», – рассказал Вольфф.

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