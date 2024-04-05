Леклер посвятил шлем Бьянки, попавшему в фатальную аварию 10 лет назад в Японии

Теги Гран-при Японии Феррари Формула-1 Жюль Бьянки Маруся Шарль Леклер стиль шлемы Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер проведет Гран-при Японии в шлеме, посвященном своему товарищу Жюлю Бьянки.

Бьянки, выступавший в «Формуле-1» за «Марусю», попал в роковую аварию в Сузуке десять лет назад, в 2014 году и скончался от травм в 2015-м. Француз был близким другом и крестным отцом Леклера.

«Так много воспоминаний, которые я никогда не забуду. Я скучаю по тебе и сделаю все возможное, чтобы привезти этот шлем на высшую ступень подиума в воскресенье», – написал монегаск, разместивший на ливрее число 17 – гоночный номер Жюля.

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Фото: соцсети Шарля Леклера

2 комментария
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Какой же хороший гонщик был Жюль Бьянки, до сих пор помню, ему жить и жить ещё, в Феррари перешёл бы со временем. Жаль, что только все так вышло.
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