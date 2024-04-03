Джереми Кларксон: «Победа Сайнса наводит на мысль, что в наши дни дойти до болида «Ф-1» сложнее, чем управлять им»
Джереми Кларксон высказался о сложности современной «Формулы-1».
Известный британский телеведущий оценил победу Карлоса Сайнса на Гран-при Австралии, отметив, что не умаляя заслуг испанца перед зрителями возникает вопрос о том, насколько на самом деле сложно управлять болидом «Формулы-1», как это принято считать.
«Естественно, многие восприняли эту победу Карлоса Сайнса героическое проявление решимости и мужества. Тем не менее, мне кое-что любопытно. Нам постоянно твердят о том, что болиды «Формулы-1» – это настоящие истребители, только которые ездят по дорогам. Что это настоящее извержение вулкана, сочетание шума и колоссальных перегрузок. И что управлять таким болидом ты должен быть сверхчеловеком.
Серьезно? Я спрашиваю лишь потому, что Карлос Сайнс, позже запечатленный в больнице, до этого испытывал явный дискомфорт, и все равно сумел продержаться два часа, находясь за рулем болида (во время свободных заездов перед Гран-при Саудовской Аравии).
И это наводит меня на мысль, что в наши дни дойти до болида «Формулы-1» сложнее, чем управлять им, находясь за рулем», – рассказал Кларксон.
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Я прекрасно помню гонки конца девяностых и начала нулевых, пилотам там, конечно, было сложнее в физическом плане, но эти отрывы по 3-4 круга... Смотрел гонки, в основном, из симпатий к каким-то отдельным гонщикам и из любви к тому, какие болиды Ф1 крутые и красивые. А так, ну честно говоря, не думаю, что у кого-то из нынешних фанатов хватило бы терпения посмотреть запись среднего пошиба Гран-При из 99-го года.