Джереми Кларксон: «Победа Сайнса наводит на мысль, что в наши дни дойти до болида «Ф-1» сложнее, чем управлять им»

Теги Гран-при Австралии Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Джереми Кларксон Гран-при Саудовской Аравии Авто

Джереми Кларксон высказался о сложности современной «Формулы-1».

Известный британский телеведущий оценил победу Карлоса Сайнса на Гран-при Австралии, отметив, что не умаляя заслуг испанца перед зрителями возникает вопрос о том, насколько на самом деле сложно управлять болидом «Формулы-1», как это принято считать.

«Естественно, многие восприняли эту победу Карлоса Сайнса героическое проявление решимости и мужества. Тем не менее, мне кое-что любопытно. Нам постоянно твердят о том, что болиды «Формулы-1» – это настоящие истребители, только которые ездят по дорогам. Что это настоящее извержение вулкана, сочетание шума и колоссальных перегрузок. И что управлять таким болидом ты должен быть сверхчеловеком.

Серьезно? Я спрашиваю лишь потому, что Карлос Сайнс, позже запечатленный в больнице, до этого испытывал явный дискомфорт, и все равно сумел продержаться два часа, находясь за рулем болида (во время свободных заездов перед Гран-при Саудовской Аравии).

И это наводит меня на мысль, что в наши дни дойти до болида «Формулы-1» сложнее, чем управлять им, находясь за рулем», – рассказал Кларксон.

Авторы «Кто хочет стать миллионером?» в Англии запороли простой вопрос об «Ф-1». Игрока спас ведущий – Джереми Кларксон!

5 комментариев
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Когда в 90-х всякие жирничи катались, которые еле в болид помещались, как-то никто не возмущался
+3
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+3
Ответ Merry Christmas
они просто катались за деньги, но результат не показывали, начали показывать результат сходу с 2014 года.
Мэнселл выигрывал гонки так-то, еще и хорошие деньги получал, говорят
+2
0
+2
Мне кажется что есть еще фактор адреналина от езды и что это своего рода зависимость
+1
0
+1
Кларксон такой дед, я не могу. Раньше и трава была зеленее, и болидом было управлять труднее. Между тем пилотам все равно приходится испытывать серьезные перегрузки, качать бычьи шеи, чтобы они выдерживали боковые перегрузки, на всяких душных гран-при сидеть в печке раскаленной два часа в полном обмундировании с бутылкой теплой воды. К чему эта ностальгия по былому превозмоганию? Ну раньше и в футбол играли на говнополях, что ж, лучше было, что-ли? Не понимаю этой фишки.

Я прекрасно помню гонки конца девяностых и начала нулевых, пилотам там, конечно, было сложнее в физическом плане, но эти отрывы по 3-4 круга... Смотрел гонки, в основном, из симпатий к каким-то отдельным гонщикам и из любви к тому, какие болиды Ф1 крутые и красивые. А так, ну честно говоря, не думаю, что у кого-то из нынешних фанатов хватило бы терпения посмотреть запись среднего пошиба Гран-При из 99-го года.
+1
0
+1
Ответ БратДругБорщ
Когда в 90-х всякие жирничи катались, которые еле в болид помещались, как-то никто не возмущался
они просто катались за деньги, но результат не показывали, начали показывать результат сходу с 2014 года.
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