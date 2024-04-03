Джереми Кларксон: «Победа Сайнса наводит на мысль, что в наши дни дойти до болида «Ф-1» сложнее, чем управлять им»

Джереми Кларксон высказался о сложности современной «Формулы-1».

Известный британский телеведущий оценил победу на Гран-при Австралии, отметив, что не умаляя заслуг испанца перед зрителями возникает вопрос о том, насколько на самом деле сложно управлять болидом «Формулы-1», как это принято считать.

«Естественно, многие восприняли эту победу Карлоса Сайнса героическое проявление решимости и мужества. Тем не менее, мне кое-что любопытно. Нам постоянно твердят о том, что болиды «Формулы-1» – это настоящие истребители, только которые ездят по дорогам. Что это настоящее извержение вулкана, сочетание шума и колоссальных перегрузок. И что управлять таким болидом ты должен быть сверхчеловеком.

Серьезно? Я спрашиваю лишь потому, что Карлос Сайнс, позже запечатленный в больнице, до этого испытывал явный дискомфорт, и все равно сумел продержаться два часа, находясь за рулем болида (во время свободных заездов перед ).

И это наводит меня на мысль, что в наши дни дойти до болида «Формулы-1» сложнее, чем управлять им, находясь за рулем», – рассказал Кларксон.

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