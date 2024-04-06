Макс Ферстаппен: «Трения с «Мерседесом» можно простить и забыть»

Теги возможные переходы Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен заявил, что способен оставить в прошлом разногласия с «Мерседесом».

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о потенциальном продолжении карьеры в «Мерседесе» и интересе со стороны босса немецкой команды Тото Вольффа.

«Он не может действовать иначе – я его понимаю. Нельзя обойти меня стороной.

В прошлом, еще до «Ред Булл», у нас были переговоры с «Мерседесом». Мне сказали, что нужно сделать то-то и то-то, чтобы добиться успеха. Теперь, полагаю, я все продемонстрировал. Меня хотели бы видеть в болиде, я это понимаю.

Несколько лет назад было чуть больше трений между нами и «Мерседесом». Но все можно простить и забыть. Это относится к обеим сторонам.

Но это не означает, что я должен куда-то уходить. В конечном счете у «Мерседеса» прямо сейчас не быстрейшая машина, она в любом случае у «Ред Булл», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».

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6 комментариев
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Вот будет быстрейшая машина, тогда можно и уйти.
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Ответ Rodbert
Вот будет быстрейшая машина, тогда можно и уйти.
Нужен ли он там будет, если машина к тому моменту уже станет быстрейшей, и Расселл с новым напарником начнет штамповать победы без участия Макса? Не уверен. Важно запрыгнуть в поезд до того, как он набрал ход, и расти вместе с командой. Шумми и Хэм тому яркий пример. Не помню, чтобы топ-пилот переходил в чемпионскую конкурирующую команду, находящуюся на пике. Из последнего, что приходит на ум, это Сенна в Уильямс в 1994, но чем кончилось, все помнят.
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Похоже Макса понесло. Даже такие как Шуми Сенна и Прост не позволяли такого говорить.
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Ответ Joker_13
Нужен ли он там будет, если машина к тому моменту уже станет быстрейшей, и Расселл с новым напарником начнет штамповать победы без участия Макса? Не уверен. Важно запрыгнуть в поезд до того, как он набрал ход, и расти вместе с командой. Шумми и Хэм тому яркий пример. Не помню, чтобы топ-пилот переходил в чемпионскую конкурирующую команду, находящуюся на пике. Из последнего, что приходит на ум, это Сенна в Уильямс в 1994, но чем кончилось, все помнят.
Лучший гонщик в расцвете сил сам к тебе просится. Конечно надо брать.
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