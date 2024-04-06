Макс Ферстаппен: «Трения с «Мерседесом» можно простить и забыть»

Ферстаппен заявил, что способен оставить в прошлом разногласия с «Мерседесом».

Гонщик «Ред Булл» высказался о потенциальном продолжении карьеры в « » и интересе со стороны босса немецкой команды .

«Он не может действовать иначе – я его понимаю. Нельзя обойти меня стороной.

В прошлом, еще до «Ред Булл», у нас были переговоры с «Мерседесом». Мне сказали, что нужно сделать то-то и то-то, чтобы добиться успеха. Теперь, полагаю, я все продемонстрировал. Меня хотели бы видеть в болиде, я это понимаю.

Несколько лет назад было чуть больше трений между нами и «Мерседесом». Но все можно простить и забыть. Это относится к обеим сторонам.

Но это не означает, что я должен куда-то уходить. В конечном счете у «Мерседеса» прямо сейчас не быстрейшая машина, она в любом случае у « », – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».

Тото Вольфф: «С удовольствием бы пригласил Ферстаппена в «Мерседес». Но сначала нам нужно разобраться с машиной»

Гельмут Марко о кандидатах в «Мерседес»: «Феттель и Антонелли – это имена с великим прошлым и, возможно, великим будущим. Но оба не на уровне Ферстаппена»

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