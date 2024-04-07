Авария Риккардо и Албона признана гоночным инцидентом
Стюарды не стали наказывать пилотов за аварию на первом круге Гран-при Японии.
Гонщик «РБ» Даниэль Риккардо и представитель «Уильямса» Алекс Албон дошли до контакта на старте заезда, после чего врезались в барьеры и сошли.
В ФИА рассмотрели эпизод и не стали наказывать ни одного из участников, признав произошедшее «инцидентом первого круга».
Риккардо сообщил судьям, что пытался оставить место пилоту «Астон Мартин» Лансу Строллу и не видел Албона. Алекс же планировал обогнать Даниэля по внешней, понял, что пространства не остается, и затормозил, однако не смог избежать контакта.
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