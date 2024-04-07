Авария Риккардо и Албона признана гоночным инцидентом

Стюарды не стали наказывать пилотов за аварию на первом круге Гран-при Японии.

Гонщик « » Даниэль Риккардо и представитель « » дошли до контакта на старте заезда, после чего врезались в барьеры и сошли.

В рассмотрели эпизод и не стали наказывать ни одного из участников, признав произошедшее «инцидентом первого круга».

Риккардо сообщил судьям, что пытался оставить место пилоту « » и не видел Албона. Алекс же планировал обогнать по внешней, понял, что пространства не остается, и затормозил, однако не смог избежать контакта.

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