Авария Риккардо и Албона признана гоночным инцидентом

Теги Гран-при Японии ФИА Уильямс Формула-1 регламент Астон Мартин Даниэль Риккардо Ланс Стролл Александр Албон РБ Авто

Стюарды не стали наказывать пилотов за аварию на первом круге Гран-при Японии.

Гонщик «РБ» Даниэль Риккардо и представитель «Уильямса» Алекс Албон дошли до контакта на старте заезда, после чего врезались в барьеры и сошли.

В ФИА рассмотрели эпизод и не стали наказывать ни одного из участников, признав произошедшее «инцидентом первого круга».

Риккардо сообщил судьям, что пытался оставить место пилоту «Астон Мартин» Лансу Строллу и не видел Албона. Алекс же планировал обогнать Даниэля по внешней, понял, что пространства не остается, и затормозил, однако не смог избежать контакта.

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10 комментариев
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Это признали гоночным инцидентом. А вот в Венгрии 2017, Максу дали 10 сек. штрафа, за то что въехал в бочину Рику. И тут ещё говорят, что Макса не штрафуют никогда
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Рика сейчас пожалели, но это лишь подчеркивает непоследовательность судейских решений. Обычно в Ф1 за такое на первом круге наказывают.
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Алонсо наказали даже без контакта
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Смешно. В Джидде за что тогда Маге за Албона дали? Там такой же гоночный инцидент.
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Рика даже тут отмазывают
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Не понятно за что Хэму дали 10с в Сильвере. Там тапок сам на Хэма налетел))
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Очередной англосакс отмазан от штрафа
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Ответ grag68
Не понятно за что Хэму дали 10с в Сильвере. Там тапок сам на Хэма налетел))
За полицейский разворот.
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