Сарджент разбил болид, 1-я практика прервана красными флагами. У «Уильямса» нет запасного шасси в Японии

Гонщик « » попал в крупную аварию.

Сарджент врезался в барьеры во время первой практики перед в седьмом повороте. Машина дошла до контакта с ограждениями передней, затем задней частями.

Логан пропустил гонку в Мельбурне, так как его шасси передали напарнику . В Сузуке американский пилот получил восстановленное шасси Албона.

У команды все еще нет запасного шасси.

Восстановленное после аварии Албона шасси на Гран-при Японии отдали Сардженту

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Изображения: соцсети «Формулы-1»