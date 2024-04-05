Сарджент разбил болид, 1-я практика прервана красными флагами. У «Уильямса» нет запасного шасси в Японии
Гонщик «Уильямса» Логан Сарджент попал в крупную аварию.
Сарджент врезался в барьеры во время первой практики перед Гран-при Японии в седьмом повороте. Машина дошла до контакта с ограждениями передней, затем задней частями.
Логан пропустил гонку в Мельбурне, так как его шасси передали напарнику Алексу Албону. В Сузуке американский пилот получил восстановленное шасси Албона.
У команды все еще нет запасного шасси.
Восстановленное после аварии Албона шасси на Гран-при Японии отдали Сардженту
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Изображения: соцсети «Формулы-1»