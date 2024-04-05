Сарджент разбил болид, 1-я практика прервана красными флагами. У «Уильямса» нет запасного шасси в Японии

Теги Гран-при Японии Уильямс Формула-1 Александр Албон Логан Сарджент Авто

Гонщик «Уильямса» Логан Сарджент попал в крупную аварию.

Сарджент врезался в барьеры во время первой практики перед Гран-при Японии в седьмом повороте. Машина дошла до контакта с ограждениями передней, затем задней частями.

Логан пропустил гонку в Мельбурне, так как его шасси передали напарнику Алексу Албону. В Сузуке американский пилот получил восстановленное шасси Албона.

У команды все еще нет запасного шасси.

Восстановленное после аварии Албона шасси на Гран-при Японии отдали Сардженту

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8 комментариев
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Да не доставайся же ты никому
+9
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+9
Ответ melmi
У кого-то тут еще вопросы были почему в Австралии посадили Албона на машину Серджанта. Вот поэтому . Он сама НЕНАДЕЖНОСТЬ
В прошлый раз можно про Албона было так сказать)
+7
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+5
Теперь точно может спать спокойно. Элбону она не достанется.
+4
0
+4
Мдааа одно название от былого Уильямса, четвертый этап на носу а они даже запасное шасси не собрали, просто существуют в Ф1 ради прибыли
+1
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+1
Пусть дадут ему чугунное шасси Мазепина)
+1
-1
0
Наша песня хороша, начинай сначала
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