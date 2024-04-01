Льюис Хэмилтон о Гран-при Абу-Даби-2021: «Определяющий момент жизни. Я понимал, что либо упаду и умру, либо поднимусь»

Хэмилтон рассказал об определяющем моменте в своей жизни.

Гонщик « » поделился воспоминаниями о скандальном -Даби-2021, когда он проиграл гонку и титул сопернику из « » .

Британец ответил на вопрос, ограбили ли его в том заезде.

«Ограбили ли меня? Конечно. Ну, вы знаете ту историю.

Но мне кажется, прекрасная часть, которую я взял с собой, заключалась в том, что отец был со мной. Мы вместе прошли через огромные американские гонки жизни, через взлеты и падения. И в тот день, когда было обиднее всего, он оказался рядом. Он воспитал меня так, чтобы я всегда вставал, высоко держал голову.

И я пошел поздравить Макса, не понимая, какое влияние это окажет, но я очень хорошо осознавал, что как будто за мной следит мини-я. Вот определяющий момент моей жизни. И я действительно считаю, что это было так. Я это почувствовал.

Я не знал, как все воспримут, не визуализировал. Но, безусловно, понимал: на следующих 50 метрах, которые мне предстоит пройти, я либо упаду на землю и умру, либо поднимусь», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

У Хэмилтона также спросили о зацикленности на гонке в Абу-Даби:

«Если мне попадается видео, я до сих пор чувствую [боль]. Но я смирился».

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