Льюис Хэмилтон о Гран-при Абу-Даби-2021: «Определяющий момент жизни. Я понимал, что либо упаду и умру, либо поднимусь»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Энтони Хэмилтон Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Хэмилтон рассказал об определяющем моменте в своей жизни.

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился воспоминаниями о скандальном Гран-при Абу-Даби-2021, когда он проиграл гонку и титул сопернику из «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

Британец ответил на вопрос, ограбили ли его в том заезде.

«Ограбили ли меня? Конечно. Ну, вы знаете ту историю.

Но мне кажется, прекрасная часть, которую я взял с собой, заключалась в том, что отец был со мной. Мы вместе прошли через огромные американские гонки жизни, через взлеты и падения. И в тот день, когда было обиднее всего, он оказался рядом. Он воспитал меня так, чтобы я всегда вставал, высоко держал голову.

И я пошел поздравить Макса, не понимая, какое влияние это окажет, но я очень хорошо осознавал, что как будто за мной следит мини-я. Вот определяющий момент моей жизни. И я действительно считаю, что это было так. Я это почувствовал.

Я не знал, как все воспримут, не визуализировал. Но, безусловно, понимал: на следующих 50 метрах, которые мне предстоит пройти, я либо упаду на землю и умру, либо поднимусь», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

У Хэмилтона также спросили о зацикленности на гонке в Абу-Даби:

«Если мне попадается видео, я до сих пор чувствую [боль]. Но я смирился».

Прыжок Хэмилтона в «Феррари» обретает и технический смысл! Ключ – суть нового провала «Мерса»

34 комментария
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Ответ irs118return
По позорным вью Люси это пока на первом месте)) такую чепуху которую он несёт вряд-ли можно придумать обычным человеческим мозгом)))
Ты сам попробуй банально поработать над чем-то год, вложить в это всего себя, и потом за несколько секунд все глупо и несправедливо потерять. Любой имеет право расстроиться в такой ситуации
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Поражение обидное, но не сворованное.
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В Абу-Даби ограбили, когда не дали штраф за срезку на первом круге. В Бахрейне полгонки срезал и тоже ничего. Ну и в Сильверстоуне мало дали.
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Ответ Великий Алонсо
Последние 2 сезона с Расселом наглядно показывают, что Люся самый обыкновенный гонщик из Ф1, ничем не отличается от Хюлькенбергов и Магнуссенов, разница лишь в том, что у одного был самовоз, у других нет
Не, он круче Нико и Кевина, но очевидно даже близко не тот за кого его принимали. Топовый крепкий гонщик. Но не Орел.
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Ответ Mittermeyer
Ага, поменял бы он шины, а Макс нет, там бы Маси подсуетился и гонку не продолжил или бы не позволил круговым вернуться в круг. Невозможно залезть в голову к Маси и узнать, чтобы он сделал, если бы Макс и Хэмилтон сделали бы наоборот. Макс настолько хорош, что не на доминирующей машине ровно 0 раз вмешивался в борьбу за титул, в остальных случаях у него либо была доминирующая машина (22,23), либо равная, как в 2021.
Масси даже на старте гонки, когда Хэмилтон срезал поворот и должен был вернуть позицию Максу, не сделал этого. Фиа всегда была на стороне Хэмилтона. А гонку закончить под СК нельзя было, ибо договор. Так что Масси по сути еще на пером круге должен был Макса на первую позицию ставить-не пкшился
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По позорным вью Люси это пока на первом месте)) такую чепуху которую он несёт вряд-ли можно придумать обычным человеческим мозгом)))
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Чувствуется ему больно, что 8 титул уплыл, и сейчас его будет реально тяжело завоевать. Самовозки нет, в Феррари даже если будет топ машина есть Леклер. Да и Макс настолько хорош, что даже не на доминирующей машине может неожиданно вмешаться. В любом случае он проиграл титул. Не повезло что Вильямс попал в аварию. Наверно ему надо было менять шины. Тогда бы Макс не поехал переобуваться, а Льюис на свежих шинах обогнал бы его. Но они решили не отпускать первое место. В итоге Макс на свежих их обогнал. Такой фартовый всегда Льюис, но в этой гонке не повезло ему.
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Ответ Пинок Ногоев
При этом всем, он выше и лучше Алонсо. Незадачка ...
Лол. Алонсо лучше чем Хэмилтон, это очевидно как дважды два
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опять превозмог. Надо памятник срочно, звание сера за такие подвиги явно недостаточно
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Ответ Mittermeyer
Ага, поменял бы он шины, а Макс нет, там бы Маси подсуетился и гонку не продолжил или бы не позволил круговым вернуться в круг. Невозможно залезть в голову к Маси и узнать, чтобы он сделал, если бы Макс и Хэмилтон сделали бы наоборот. Макс настолько хорош, что не на доминирующей машине ровно 0 раз вмешивался в борьбу за титул, в остальных случаях у него либо была доминирующая машина (22,23), либо равная, как в 2021.
Удивительно. Все видели отсутствие штрафа за срезку поворота (а подобных штрафов в том сезоне было несколько), но при этом еще есть люди, которые думают будто Максу хотели помочь выиграть
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Ответ Pavel
Ну Максу был выгоден обоюдный сход, потому и не поехали менять теряя место на трассе. Да и где гарантия, что Масси в таком случае не закончил бы гонку под СК?
Гонку закончить под Ск нельзя было ибо это договоренности сотвсеми конюшнями.
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Ответ БратДругБорщ
Ты сам попробуй банально поработать над чем-то год, вложить в это всего себя, и потом за несколько секунд все глупо и несправедливо потерять. Любой имеет право расстроиться в такой ситуации
Просто немного перебор с пафосом.
Какой-нибудь Хюлькинберг мог бы говорить про «упаду и умру» в такой ситуации, но никак не многократный чемпион мира про очередной титул.
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Читая эти слова, становится почти жаль Льюиса. Но 2021 был не так давно,так что я прекрасно помню, что творил Мерседес и лично Льюис,и сразу все становится на свои места.
Максу нужно было чудо, и оно случилось.
Легендарный сезон, жизнь подкидывает сумасшедшие сюжеты.
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Ответ Пинок Ногоев
При этом всем, он выше и лучше Алонсо. Незадачка ...
Алонсо 8 место 16 очков
Хэмилтон 10 место 8 очков

В каком месте выше, не понятно
Получается Алонсо в 2 раза лучше Хэмилтона, объективный факт подкрепленный таблицей
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Ответ БратДругБорщ
Ты сам попробуй банально поработать над чем-то год, вложить в это всего себя, и потом за несколько секунд все глупо и несправедливо потерять. Любой имеет право расстроиться в такой ситуации
Я с тобой согласен по тезису, но не с этим случаем ! Люся банально провалил чемп и ныть что у него что то украли сверх глупо и должно быть стыдно ! Болид мерсов был быстрее, мощнее, надёжнее ! Макс взял чемп чисто своим мастерством и жаждой к победам! И решение Маси было правильным, очень правильным ! Чемпионом должен быть кто бороться а не доезжает на космовозе !
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Опять перепись упёртых, которым нипочём ни выводы расследования FIA, ни признания участников, ни признание ошибки даже Хорнером.
Нравится вам это или нет, но в историю Чемпионство 2021 вошло, как самое скандальное и не честное.
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Ответ Fonbaron
Чувствуется ему больно, что 8 титул уплыл, и сейчас его будет реально тяжело завоевать. Самовозки нет, в Феррари даже если будет топ машина есть Леклер. Да и Макс настолько хорош, что даже не на доминирующей машине может неожиданно вмешаться. В любом случае он проиграл титул. Не повезло что Вильямс попал в аварию. Наверно ему надо было менять шины. Тогда бы Макс не поехал переобуваться, а Льюис на свежих шинах обогнал бы его. Но они решили не отпускать первое место. В итоге Макс на свежих их обогнал. Такой фартовый всегда Льюис, но в этой гонке не повезло ему.
Ну Максу был выгоден обоюдный сход, потому и не поехали менять теряя место на трассе. Да и где гарантия, что Масси в таком случае не закончил бы гонку под СК?
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Может это перевод, но... Но ограбил кто? Какую – "ту историю"? Уверен – говори прямо. К чему эти экивоки? Тебя мостик командный ограбил, когда сказал не заезжать на смену шин. Может о нём речь?
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Я понимаю, что они "взаграницах" любят переживать за всё и безудержно ходить к психологам ...... но сколько можно мусолить эту историю?!!! Больше 2х лет прошло. Уже давно понятно, что половина за Хэма, половина за Макса и никогда эти половины не договорятся. Пора новой историей заниматься.
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Ответ Fonbaron
Чувствуется ему больно, что 8 титул уплыл, и сейчас его будет реально тяжело завоевать. Самовозки нет, в Феррари даже если будет топ машина есть Леклер. Да и Макс настолько хорош, что даже не на доминирующей машине может неожиданно вмешаться. В любом случае он проиграл титул. Не повезло что Вильямс попал в аварию. Наверно ему надо было менять шины. Тогда бы Макс не поехал переобуваться, а Льюис на свежих шинах обогнал бы его. Но они решили не отпускать первое место. В итоге Макс на свежих их обогнал. Такой фартовый всегда Льюис, но в этой гонке не повезло ему.
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Ответ Yasha73
Я понимаю, что они "взаграницах" любят переживать за всё и безудержно ходить к психологам ...... но сколько можно мусолить эту историю?!!! Больше 2х лет прошло. Уже давно понятно, что половина за Хэма, половина за Макса и никогда эти половины не договорятся. Пора новой историей заниматься.
Сейчас модно болеть за Антонелли и Бермэна, потом можно говрить: "с детства за них"
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