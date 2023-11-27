Рекордный год Ферстаппена, «Мерседес» и Алонсо выше «Феррари», Хэмилтон общался с «Ред Булл» (или нет), определились чемпионы MotoGP и «Ф-2» и другие события концовки сезона

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий Гран-при Абу-Даби – последнего этапа «Формулы-1» сезона-2023 – и других гоночных событий за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен подобающим образом завершил чемпионский сезон: выиграл 54-ю гонку в карьере (чистое третье место в истории), пробил отметку в 1000 кругов лидирования за год (первым в истории), сравнялся с Кларком по хет-трикам (третье место в истории).

У Макса 19 побед за сезон, у «Ред Булл» – 21 и 22 гонках. Стоит ли говорить, что это рекорды «Ф-1».

Леклер финишировал вторым в Абу-Даби, Расселл – третьим, все результаты – здесь, гонщиком дня стал сенсационно лидировавший Цунода.

2. «Мерседес» на зубах завоевал второе место в Кубке конструкторов, опередив «Феррари» на три очка. Вольфф поблагодарил Леклера за то, что тот не стал пользоваться грязными приемами в борьбе с Расселлом.

3. Алонсо предсказал себе седьмое место в личном зачете, но в итоге стал четвертым – лучший результат с 2013 года. Фернандо набрал равное количество очков с Леклером, но оказался выше по дополнительным показателям. Позади остались Норрис и еще один пилот «Феррари» Сайнс.

4. Хорнер заявил, что Хэмилтон интересовался возможностью перейти в «Ред Булл», но не подошел бы Ферстаппену. Льюис опроверг, что делал запрос, и предположил, что Макс не захотел бы видеть его напарником. Нидерландец, в свою очередь, посчитал поднявшийся шум бессмысленным, но готов выступать с любым пилотом. «Мне доказывать нечего», – добавил чемпион.

Высказался и Марко: Хэмилтон не по карману «Ред Булл», две «альфы» бы не сработались.

5. Албон – единственный гонщик, выигравший у напарника все квалификации сезона. В последний раз такое удавалось Ферстаппену в 2020-м – тогда всухую проиграл сам Алекс. В 2023-м Макс опередил Переса 20 из 22 раз, в «Мерседесе» равенство.

6. Шварцман и еще девять новичков выступили в первой практике, Роберт показал восьмое время, почти не отстал от Сайнса и заслужил похвалу от эксперта и бывшего гонщика «Ф-1».

7. Ферстаппен пожаловался, что его «выдавливают в стену» при попытке обгона на выезде с пит-лейн. После этого ФИА разъяснила, что такие маневры запрещены.

8. Новая айдентика «Альфа Таури» в 2024-м: появились вероятные логотип и название.

9. Вести претендует на место Сарджента, «Мерседес» предоставит «Уильямсу» данные вице-чемпиона «Ф-2», пишет немецкая пресса.

10. ФИА против грубиянов: Вольффу и Вассеру выписали предупреждения за мат, Пересу – за то, что назвал стюардов «какой-то шуткой».

⏱️ Хроника Гран-при: «Мерседес» вырвал у «Феррари» 2-е место в общем зачете

🏆 Итоговое положение в личном зачете и Кубке конструкторов 2023 года

🏍️ Развязки в других сериях

1. Баньяя защитил титул и стал двукратным чемпионом MotoGP, выиграв последнюю гонку сезона в Валенсии, Мартин сошел после контакта с Марком Маркесом. В спринте лучшим был Мартин, в квалификации – Виньялес.

2. Пуршер – чемпион «Формулы-2»! Вести не хватило подиума в основной гонке в Абу-Даби и победы в спринте, Дуэн взял поул и победил в последнем заезде года. Ключевые события главного дня MotoGP и «Ф-2» были в нашем онлайне.

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