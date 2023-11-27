Рекордный год Ферстаппена, «Мерседес» и Алонсо выше «Феррари», Хэмилтон общался с «Ред Булл» (или нет), определились чемпионы MotoGP и «Ф-2» и другие события концовки сезона

Теги возможные переходы ФИА Феррари Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Кристиан Хорнер Ред Булл Уильямс чемпионат мира MotoGP Карлос Сайнс Гран-при Абу-Даби Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Формула-2 Серхио Перес регламент Гран-при Валенсии MotoGP Тото Вольфф Марк Маркес Макс Ферстаппен Маверик Виньялес Шарль Леклер Фредерик Вассер Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Джек Дуэн Роберт Шварцман Франческо Баньяя Фредерик Вести Логан Сарджент Тео Пуршер дайджест автоспорта Хорхе Мартин Авто

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий Гран-при Абу-Даби – последнего этапа «Формулы-1» сезона-2023 – и других гоночных событий за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен подобающим образом завершил чемпионский сезон: выиграл 54-ю гонку в карьере (чистое третье место в истории), пробил отметку в 1000 кругов лидирования за год (первым в истории), сравнялся с Кларком по хет-трикам (третье место в истории).

У Макса 19 побед за сезон, у «Ред Булл» – 21 и 22 гонках. Стоит ли говорить, что это рекорды «Ф-1».

Леклер финишировал вторым в Абу-Даби, Расселл – третьим, все результаты – здесь, гонщиком дня стал сенсационно лидировавший Цунода.

2. «Мерседес» на зубах завоевал второе место в Кубке конструкторов, опередив «Феррари» на три очка. Вольфф поблагодарил Леклера за то, что тот не стал пользоваться грязными приемами в борьбе с Расселлом.

3. Алонсо предсказал себе седьмое место в личном зачете, но в итоге стал четвертым – лучший результат с 2013 года. Фернандо набрал равное количество очков с Леклером, но оказался выше по дополнительным показателям. Позади остались Норрис и еще один пилот «Феррари» Сайнс.

4. Хорнер заявил, что Хэмилтон интересовался возможностью перейти в «Ред Булл», но не подошел бы Ферстаппену. Льюис опроверг, что делал запрос, и предположил, что Макс не захотел бы видеть его напарником. Нидерландец, в свою очередь, посчитал поднявшийся шум бессмысленным, но готов выступать с любым пилотом. «Мне доказывать нечего», – добавил чемпион.

Высказался и Марко: Хэмилтон не по карману «Ред Булл», две «альфы» бы не сработались.

5. Албон – единственный гонщик, выигравший у напарника все квалификации сезона. В последний раз такое удавалось Ферстаппену в 2020-м – тогда всухую проиграл сам Алекс. В 2023-м Макс опередил Переса 20 из 22 раз, в «Мерседесе» равенство.

6. Шварцман и еще девять новичков выступили в первой практике, Роберт показал восьмое время, почти не отстал от Сайнса и заслужил похвалу от эксперта и бывшего гонщика «Ф-1».

7. Ферстаппен пожаловался, что его «выдавливают в стену» при попытке обгона на выезде с пит-лейн. После этого ФИА разъяснила, что такие маневры запрещены.

8. Новая айдентика «Альфа Таури» в 2024-м: появились вероятные логотип и название.

9. Вести претендует на место Сарджента, «Мерседес» предоставит «Уильямсу» данные вице-чемпиона «Ф-2», пишет немецкая пресса.

10. ФИА против грубиянов: Вольффу и Вассеру выписали предупреждения за мат, Пересу – за то, что назвал стюардов «какой-то шуткой».

⏱️ Хроника Гран-при: «Мерседес» вырвал у «Феррари» 2-е место в общем зачете

🏆 Итоговое положение в личном зачете и Кубке конструкторов 2023 года

🏍️ Развязки в других сериях

1. Баньяя защитил титул и стал двукратным чемпионом MotoGP, выиграв последнюю гонку сезона в Валенсии, Мартин сошел после контакта с Марком Маркесом. В спринте лучшим был Мартин, в квалификации – Виньялес.

2. Пуршер – чемпион «Формулы-2»! Вести не хватило подиума в основной гонке в Абу-Даби и победы в спринте, Дуэн взял поул и победил в последнем заезде года. Ключевые события главного дня MotoGP и «Ф-2» были в нашем онлайне.

Интересные цитаты

Фернандо Алонсо: «Нынешний формат квалификации «Ф-1» просто устарел»

Роберт Кубица: «Алонсо сильнее Хэмилтона и Ферстаппена в неконкурентоспособной машине»

«Быть не может! Вот это я точно не поддержу». Риккардо – о проведении Гран-при Лас-Вегаса в финальном «тройнике» этапов сезона-2024

Льюис Хэмилтон: «Хорнер не знает, что сказать Ферстаппену после побед: «Вот опять. Молодец, Макс»

Джолион Палмер о Ферстаппене: «Называть Гран-при бардаком, а через 50 кругов распевать «Вива Лас-Вегас» в комбинезоне Элвиса… Да брось»

Тото Вольфф: «Мне надоело объяснять, почему все пошло не так»

Главные посты в разделе

Что случилось на Гран-при Абу-Даби: Леклер тащил Переса на подиум ради победы над «Мерседесом», но Серхио все испортил

Ферстаппен – синоним скорости. Он уже на территории Шумахера

Гран-при Вегаса – рекордсмен «Ф-1» по випам. Всех собрать невозможно, но мы попытались

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
А вообще если Хэмилтон сможет в ближайшие пару лет обыграть Макса и завоевать 8е чемпионство, безусловно станет величайший гонщиком ф-1. Все чемпионства честные, вроде его никто из гравия не выталкивал нарушая регламент:))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Хэмилтон вроде не был замечен в беготне по всем командам Ф-1 как Рофлонсо:))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий