«Мерседес» стал вторым в Кубке конструкторов, опередив «Феррари» на 3 очка

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Джордж Расселл Авто

«Мерседес» сохранил вторую позицию в Кубке конструкторов по итогам сезона-2023.

На Гран-при Абу-Даби немецкая команда с трудом сохранила преимущество над «Феррари».

Джордж Расселл финишировал третьим, Льюис Хэмилтон – девятым, в то время как пилот Скудерии Шарль Леклер стал вторым, а его напарник Карлос Сайнс завершил гонку в боксах (классифицирован 18-м).

«Мерседес» заработал 409 очка в 2023 году, «Феррари» – 406.

Формула-1. Итоговое положение в личном зачете и Кубке конструкторов 2023 года

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Always_sam
Ответ Мадина Уйгурова
Чисто на скилле Льюиса и Рассела. Хэмилтон же говорил, что у них ведро и он ждёт когда уже сезон закончится, ну вот. Величие пилота определено, Алонсо кури и отдыхай, Льюис привез 20 машину по скорости на 2 место в КК
я слышал что на каких-то трассах мерсы были даже медленнее сейфти кара (там где был Астон)
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RusSt
Оказывается если не руинить гонки своих пилотов можно даже без побед выше оказаться. чудеса просто
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grigpar
Сайнс передает Феррари привет. Гран-при провел на 2 балла из 10-ти.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grigpar
Ответ Always_sam
я слышал что на каких-то трассах мерсы были даже медленнее сейфти кара (там где был Астон)
Зачет. :))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зубы Дзюбы
Ответ Grigpar
Сайнс передает Феррари привет. Гран-при провел на 2 балла из 10-ти.
Так и не понял, почему не рискнули на 1 пит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мадина Уйгурова
Чисто на скилле Льюиса и Рассела. Хэмилтон же говорил, что у них ведро и он ждёт когда уже сезон закончится, ну вот. Величие пилота определено, Алонсо кури и отдыхай, Льюис привез 20 машину по скорости на 2 место в КК
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Макеев
пиррова победа
им с такой машиной бы место 5 занять для улучшений
В след сезоне уверенное 2 место КК будет у Макларена, РБ же сохранит 1 место скорее всего
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MP423
Ответ Мадина Уйгурова
Чисто на скилле Льюиса и Рассела. Хэмилтон же говорил, что у них ведро и он ждёт когда уже сезон закончится, ну вот. Величие пилота определено, Алонсо кури и отдыхай, Льюис привез 20 машину по скорости на 2 место в КК
Да нет, конечно, машина сама приехала. Этот новый интеллектуальный мерседесовский автопилот творит чудеса.
Еще немного аэродинамику допилят - и можно будет спокойно мультики смотреть во время гонок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Алейников
Ответ Mittermeyer
Согласен, бедный Рассел. Если бы не "помощь" команды, давно бы уже 3 в чемпионате был
Бронза невесть какое достижение…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мандалай
Ответ Зубы Дзюбы
Так и не понял, почему не рискнули на 1 пит.
Видимо опасались, что медиум половину дистанции не продержится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grigpar
Ответ Зубы Дзюбы
Так и не понял, почему не рискнули на 1 пит.
У Цуноды это вариант прокатил кстати. Феррари бы справились еще лучше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MP423
Ответ Зубы Дзюбы
Так и не понял, почему не рискнули на 1 пит.
Сайнс уже объяснил:
https://www.sports.ru/automoto/1115667495-karlos-sajns-o-3-m-meste-ferrari-v-obshhem-zachete-ya-silno-razocharov.html
Жесткие шины в грязном воздухе у них не работают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий