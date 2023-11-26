«Мерседес» стал вторым в Кубке конструкторов, опередив «Феррари» на 3 очка

«Мерседес» сохранил вторую позицию в Кубке конструкторов по итогам сезона-2023.

На Гран-при Абу-Даби немецкая команда с трудом сохранила преимущество над «Феррари».

финишировал третьим, – девятым, в то время как пилот Скудерии Шарль Леклер стал вторым, а его напарник Карлос Сайнс завершил гонку в боксах (классифицирован 18-м).

« » заработал 409 очка в 2023 году, « » – 406.

Формула-1. Итоговое положение в личном зачете и Кубке конструкторов 2023 года

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