«Мерседес» стал вторым в Кубке конструкторов, опередив «Феррари» на 3 очка
«Мерседес» сохранил вторую позицию в Кубке конструкторов по итогам сезона-2023.
На Гран-при Абу-Даби немецкая команда с трудом сохранила преимущество над «Феррари».
Джордж Расселл финишировал третьим, Льюис Хэмилтон – девятым, в то время как пилот Скудерии Шарль Леклер стал вторым, а его напарник Карлос Сайнс завершил гонку в боксах (классифицирован 18-м).
«Мерседес» заработал 409 очка в 2023 году, «Феррари» – 406.
Формула-1. Итоговое положение в личном зачете и Кубке конструкторов 2023 года
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им с такой машиной бы место 5 занять для улучшений
В след сезоне уверенное 2 место КК будет у Макларена, РБ же сохранит 1 место скорее всего
Еще немного аэродинамику допилят - и можно будет спокойно мультики смотреть во время гонок
https://www.sports.ru/automoto/1115667495-karlos-sajns-o-3-m-meste-ferrari-v-obshhem-zachete-ya-silno-razocharov.html
Жесткие шины в грязном воздухе у них не работают.