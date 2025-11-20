Макс Ферстаппен о критике Гран-при Лас-Вегаса в 2023-м: «Научился не говорить слишком много – так безопаснее для всех»

Ферстаппен сказал, что этап в Лас-Вегасе изменил его подход к общению с прессой.

Пилот «Ред Булл » раскритиковал дебютный Гран-при Лас-Вегаса в 2023 году. Тогда он назвал трассу неинтересной, а сам этап охарактеризовал как «на 99% шоу».

Перед гонкой руководство «Ф-1» провело с пилотом беседу, и после победы Ферстаппен сменил риторику, похвалив местный Гран-при.

В этот раз Макс не уточнил, изменилось ли его мнение о мероприятии. Четырехкратный чемпион предпочел не делиться мнением.

«Чувствую себя хорошо. Здесь классная еда, прошлым вечером у меня был хороший ужин. Отличный отель.

Еще я научился не говорить слишком много – потому что, прежде всего, так лучше для меня, ведь будет меньше заголовков. Наверное, так безопаснее для всех.

Но я хорошо провожу время. Я был здесь много раз еще до проведения этапа «Ф-1», и мне всегда нравилось», – отметил Ферстаппен.

