MotoGP. Гран-при Валенсии. Баньяя выиграл последнюю гонку сезона и защитил титул, Мартин сошел после столкновения с Марком Маркесом
Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл заключительную гонку MotoGP сезона-2023 – Гран-при Валенсии.
Баньяя стал двукратным чемпионом, в то время как его соперник Хорхе Мартин из «Прамака» сошел после столкновения с покидающим «Хонду» Марком Маркесом.
Обновление: Фабио ди Джанантонио («Грезини»), финишировавший вторым, потерял подиум из-за штрафа, его место занял Жоан Зарко («Прамак»), третьим стал Брэд Биднер из «КТМ»,
За ходом гонки можно было следить на странице онлайна:
В «Ф-2» и MotoGP определились чемпионы – Пуршер и Баньяя стали лучшими в 2023-м
MotoGP. Гран-при Валенсии. Мартин выиграл спринт и улучшил шансы на титул перед последней гонкой сезона, Биндер – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Баньяя – 5-й
MotoGP. Гран-при Валенсии. Виньялес выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Зарко – 3-й, Мартин – 6-й
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ДиДжи тоже хорош, может и увидим его еще в следующем году. КТМ... без комментариев)
Пеко с победой, красавчик. Хотя, честно говоря, он сам эту интригу и создал). Надеюсь в следующем году тоже будет интересно, ибо Маркес в Дукати переходит, посмотрим к чему это приведет. Но в целом мне сезон понравился.
Надеюсь с Маркесом все в порядке.
Ди Джиантонио в конце сезона раскатился. Совершенно иной гонщик с тем, каким был большую часть сезона.
КТМ лол.
Командный зачёт:
1. Прамак - 653 очка
2. Дукати - 561
3. ВР46 - 530
4. КТМ - 456
5. Априлия - 410
6. Грезини - 328
7. Ямаха - 274
А когда два ктм ехали впереди и Евгений упомянул о лучшем финише заводской команды - я поржал в голос, в итоге 0 ктм на подиуме :D
Хочется пожелать удачи гонщикам, сменившим мотоциклы, жара в следующем сезоне будет адская))