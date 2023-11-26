MotoGP. Гран-при Валенсии. Баньяя выиграл последнюю гонку сезона и защитил титул, Мартин сошел после столкновения с Марком Маркесом

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл заключительную гонку MotoGP сезона-2023 – Гран-при Валенсии.

Баньяя стал двукратным чемпионом, в то время как его соперник Хорхе Мартин из «Прамака» сошел после столкновения с покидающим «Хонду» Марком Маркесом.

Обновление: Фабио ди Джанантонио («Грезини»), финишировавший вторым, потерял подиум из-за штрафа, его место занял Жоан Зарко («Прамак»), третьим стал Брэд Биднер из «КТМ»,

За ходом гонки можно было следить на странице онлайна:

В «Ф-2» и MotoGP определились чемпионы – Пуршер и Баньяя стали лучшими в 2023-м

Автодром имени Риккардо Тормо, Валенсия

26 ноября 2023 года

Гонка

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 27 кругов

2. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,360

3. Брэд Биндер («КТМ») +2,347

4. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +3,176

5. Рауль Фернандес («РНФ») +4,636

6. Алекс Маркес («Грезини») +4,708

7. Франко Морбиделли («Ямаха») +4,736

8. Алеш Эспаргаро («Априлия») +8,014

9. Лука Марини («ВР46») +9,486

10. Маверик Виньялес («Априлия») +10,556

11. Фабио Куартараро («Ямаха») +12,001

12. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +21,695

13. Лоренцо Савадори («РНФ») +43,297

14. Пол Эспаргаро («Гасгас») +43,397

Сошли:

Алекс Ринс («ЛЧР Хонда»)

Джек Миллер («КТМ»)

Аугусто Фернандес («Гасгас»)

Энеа Бастианини («Дукати»)

Марк Маркес («Хонда»)

Хорхе Мартин («Прамак-Дукати»)

Марко Беццекки («ВР46»)

Итоговое положение в чемпионате

Топ-10

1. Франческо Баньяя – 467

2. Хорхе Мартин – 428

3. Марко Беццекки – 329

4. Брэд Биднер – 293

5. Жоан Зарко – 225

6. Алеш Эспаргаро – 206

7. Маверик Виньялес – 204

8. Лука Марини – 201

9. Алекс Маркес – 177

10. Фабио Куартараро – 172

MotoGP. Гран-при Валенсии. Мартин выиграл спринт и улучшил шансы на титул перед последней гонкой сезона, Биндер – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Баньяя – 5-й

MotoGP. Гран-при Валенсии. Виньялес выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Зарко – 3-й, Мартин – 6-й

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