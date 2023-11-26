MotoGP. Гран-при Валенсии. Баньяя выиграл последнюю гонку сезона и защитил титул, Мартин сошел после столкновения с Марком Маркесом

Теги результаты Априлия Ямаха Дукати чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP КТМ Грезини Прамак Алеш Эспаргаро Гран-при Валенсии MotoGP ЛЧР Марк Маркес Пол Эспаргаро Джек Миллер Маверик Виньялес Жоан Зарко Алекс Ринс Франческо Баньяя Фабио Куартараро Франко Морбиделли Такааки Накагами Брэд Биндер Алекс Маркес РНФ ВР46 Хорхе Мартин Лука Марини Энеа Бастианини Фабио ди Джанантонио Марко Беццекки Рауль Фернандес Гасгас Аугусто Фернандес Авто

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл заключительную гонку MotoGP сезона-2023 – Гран-при Валенсии.

Баньяя стал двукратным чемпионом, в то время как его соперник Хорхе Мартин из «Прамака» сошел после столкновения с покидающим «Хонду» Марком Маркесом.

Обновление: Фабио ди Джанантонио («Грезини»), финишировавший вторым, потерял подиум из-за штрафа, его место занял Жоан Зарко («Прамак»), третьим стал Брэд Биднер из «КТМ»,

За ходом гонки можно было следить на странице онлайна:

В «Ф-2» и MotoGP определились чемпионы – Пуршер и Баньяя стали лучшими в 2023-м

Автодром имени Риккардо Тормо, Валенсия
26 ноября 2023 года
Гонка
 
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 27 кругов
2. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,360
3. Брэд Биндер («КТМ») +2,347
4. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +3,176
5. Рауль Фернандес («РНФ») +4,636
6. Алекс Маркес («Грезини») +4,708
7. Франко Морбиделли («Ямаха») +4,736
8. Алеш Эспаргаро («Априлия») +8,014
9. Лука Марини («ВР46») +9,486
10. Маверик Виньялес («Априлия») +10,556
11. Фабио Куартараро («Ямаха») +12,001
12. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +21,695
13. Лоренцо Савадори («РНФ») +43,297
14. Пол Эспаргаро («Гасгас») +43,397
 
Сошли:
 
Алекс Ринс («ЛЧР Хонда»)
Джек Миллер («КТМ»)
Аугусто Фернандес («Гасгас»)
Энеа Бастианини («Дукати»)
Марк Маркес («Хонда»)
Хорхе Мартин («Прамак-Дукати»)
Марко Беццекки («ВР46»)
 
Итоговое положение в чемпионате
Топ-10
 
1. Франческо Баньяя – 467
2. Хорхе Мартин – 428
3. Марко Беццекки – 329
4. Брэд Биднер – 293
5. Жоан Зарко – 225
6. Алеш Эспаргаро – 206
7. Маверик Виньялес – 204
8. Лука Марини – 201
9. Алекс Маркес – 177
10. Фабио Куартараро – 172
 

MotoGP. Гран-при Валенсии. Мартин выиграл спринт и улучшил шансы на титул перед последней гонкой сезона, Биндер – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Баньяя – 5-й

MotoGP. Гран-при Валенсии. Виньялес выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Зарко – 3-й, Мартин – 6-й

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13 комментариев

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Жаль что все так быстро закончилось, но сезон все равно интересный получился (уж всяко интересней формулы как по мне). А начало было многообещающие, но я так понимаю Мартина в слип стрим затянуло, как и Баньяю на прошлом этапе, дальше он просто перерисовал, а Маркес не захотел уступать.
ДиДжи тоже хорош, может и увидим его еще в следующем году. КТМ... без комментариев)
Пеко с победой, красавчик. Хотя, честно говоря, он сам эту интригу и создал). Надеюсь в следующем году тоже будет интересно, ибо Маркес в Дукати переходит, посмотрим к чему это приведет. Но в целом мне сезон понравился.
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Birdman
Мартин явно перегрелся перед стартом. В таких ситуациях нужно быть более хладнокровным. Маркесу здоровья
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M93
Мартин слишком агрессивно начал гонку. Первая ошибка и он ещё сильнее возбудился и сам себе все сломал. Может винить только себя.

Надеюсь с Маркесом все в порядке.

Ди Джиантонио в конце сезона раскатился. Совершенно иной гонщик с тем, каким был большую часть сезона.

КТМ лол.
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Luca di Montezemolo
Жаль вся интрига умерла в Катаре, как бы не натягивали ее, но это нереально чтобы в двух гонках Мартин выиграл, а Миллер, Биндер, Виньялес , Маркес, и Кварта опередили с запасом лучший байк, почему эти пилоты, потому что другие дукати не соперники, это итак понятно. Жаль что не выиграл тот кто был быстрейшим, хотя в какой то момент , а именно после барсы унылый в плане интриги чамп стал оживать, и интрига появилась, пока не умерла в Катаре. Жду следующего сезона.
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Birdman
Диджия 3 секунды накинули за давление в шинах.

Командный зачёт:
1. Прамак - 653 очка
2. Дукати - 561
3. ВР46 - 530
4. КТМ - 456
5. Априлия - 410
6. Грезини - 328
7. Ямаха - 274
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Виталий Выговский
Сегодня первый раз, смог посмотреть гонку в живую. 🔥. Авария с Маркесом была эпичной, я вообще думал он не встанет после такого…
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Ответ jazanetti
Со времён Стоунера наверное никто сходу быстро не ехал пересаживаясь на Дукатти. Поглядим на Маркеса конечно, но как-то не очень верится
Я тоже не уверен, что он сразу сможет очень быстро поехать, но все он многократных и очень-очень опытный гонщик, а Дукати вроде как подходит всем. Будет интересно если еще один гонщик будет бороться за победы. Посмотрим, во вторник тесты и может там уже что-то будет видно.
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M93
Ответ jazanetti
Со времён Стоунера наверное никто сходу быстро не ехал пересаживаясь на Дукатти. Поглядим на Маркеса конечно, но как-то не очень верится
Не могу загадывать да и не люблю, но сейчас Дукати совершенно иные, если проводить аналогии с теми. Сейчас кроме мощности, они ещё и универсальные байки подходящие практически всем, быстрые практически на любых типах трасс. Поэтому на мой взгляд пример тех лет, тех Дукати и Стоунера здесь не очень подходит.
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ChecoPerezzz
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Жаль что все так быстро закончилось, но сезон все равно интересный получился (уж всяко интересней формулы как по мне). А начало было многообещающие, но я так понимаю Мартина в слип стрим затянуло, как и Баньяю на прошлом этапе, дальше он просто перерисовал, а Маркес не захотел уступать. ДиДжи тоже хорош, может и увидим его еще в следующем году. КТМ... без комментариев) Пеко с победой, красавчик. Хотя, честно говоря, он сам эту интригу и создал). Надеюсь в следующем году тоже будет интересно, ибо Маркес в Дукати переходит, посмотрим к чему это приведет. Но в целом мне сезон понравился.
ДиДжи по слухам уже контракт с ВР46 подписал)
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Haile Selassie
Не ожидал, что интрига умрёт в начале гонки, прям вот надеялся посмотреть на борьбу двух претендентов до последнего круга)
А когда два ктм ехали впереди и Евгений упомянул о лучшем финише заводской команды - я поржал в голос, в итоге 0 ктм на подиуме :D
Хочется пожелать удачи гонщикам, сменившим мотоциклы, жара в следующем сезоне будет адская))
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Imax161
Ну если Маркес смог заезжать на подиум в спринтах на ведре Хонде, то поидее должен поехать на Дукати, с таким опытом.
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Рашид Алыпкачев
Итальяно веро
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jazanetti
Ответ Last Light
Жаль что все так быстро закончилось, но сезон все равно интересный получился (уж всяко интересней формулы как по мне). А начало было многообещающие, но я так понимаю Мартина в слип стрим затянуло, как и Баньяю на прошлом этапе, дальше он просто перерисовал, а Маркес не захотел уступать. ДиДжи тоже хорош, может и увидим его еще в следующем году. КТМ... без комментариев) Пеко с победой, красавчик. Хотя, честно говоря, он сам эту интригу и создал). Надеюсь в следующем году тоже будет интересно, ибо Маркес в Дукати переходит, посмотрим к чему это приведет. Но в целом мне сезон понравился.
Со времён Стоунера наверное никто сходу быстро не ехал пересаживаясь на Дукатти. Поглядим на Маркеса конечно, но как-то не очень верится
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